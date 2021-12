Curiosa promesa de Juan Carlos Pereira si Millonarios pasa a la final

Se avecina la última jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021-II y sin duda alguna toda la atención está centrada en el Grupo B. Mientras que en el A ya se conoce al primer finalista (Deportivo Cali), en la otra zona todavía hay pelea.



Si bien Deportes Tolima tiene prácticamente todas las posibilidades de llegar al duelo decisivo, Millonarios se aferra a una ínfima posibilidad.

Las cuentas del conjunto embajador son claras: derrotar al América (ya eliminado) en El Campín por tres goles de diferencia y esperar que Alianza Petrolera (el colero) derrote al equipo pijao en Ibagué. Situación sumamente complicada.



Ahora bien, en dado caso que se le dé el milagro a Millos, Juan Carlos Pereira hizo una curiosa promesa que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales. Vale recordar que el volante es bastante activo en Twitter.



La situación surgió a raíz de una publicación de la Conmebol en que se le dio la bienvenida al cuadro de Alberto Gamero para la Copa Libertadores del año que viene. A este post, Pereira respondió: “Gloria a Dios. Seguimos vivos”.



Si bien el azul tiene cupo asegurado a fase previa del torneo continental, hay dos formas de llegar de manera directa a fase de grupos: siendo campeón o que Tolima repita corona. De ahí el mensaje del jugador de “seguimos vivos”.



A este mensaje, una hincha respondió de forma jocosa: “precioso, por si llegamos a la final, porfa no toques la copa”. Justamente en la final del primer semestre entre ambos equipos, Pereira tocó el trofeo, algo que por cábala no se hace debido a que la “mala suerte”, en la mayoría de casos, corre por cuenta del “imprudente”...

​

​El comentario se llenó de interacciones y el mismo futbolista de 28 años sacó una respuesta brillante: “No creo en eso pero Ni por el hiju%# la tocó”. Los ‘me gusta’ y comentarios estallaron.



Ahí quedó entonces la promesa del ex Unión Magdalena en caso de que Millonarios repita final en este fin de año...