Caso Campuzano: ‘Hay cortocircuito entre cuerpo técnico y directiva’

¿Líos en Millonarios por el tema Jorman Campuzano? Desde hace días se viene hablando la posibilidad de incorporar al volante de Boca Juniors, luego de conocerse el extenso tiempo de recuperación que tendrá Kliver Moreno.



Sin duda alguna, el jugador surgido en Deportivo Pereira le daría un salto de calidad a la institución albiazul, pero la operación no es para nada sencilla. El problema principal pasa por el factor económico.

El periodista Antonio Casale aseguró que existe “un cortocircuito entre cuerpo técnico y la directiva” justamente por el tema contrataciones. Recordemos que el azul anunció únicamente las renovaciones de Ricardo Márquez y Christian Vargas, al igual que el regreso de Felipe Román a competencia.



Pues bien, Campuzano hace ya varias semanas le expresó a Boca la necesidad de regresar a Colombia por temas personales. Varios clubes mostraron interés, pero el que ha estado pendiente ha sido el cuadro embajador.



Incluso se habló de que su representante lo acercó al club, que Miguel Ángel Russo, exentrenador y campeón con Millos en 2017, sería el puente y demás. Todo parecía encaminado, pero podría haber trabas.



“En Millonarios hay algo que me preocupa. Alberto Gamero ha dicho en la emisora Caracol Radio que habló con Jorman Campuzano, que le interesa, que es un precio manejable y que ojalá se pudiera dar la oportunidad. Pero uno habla con la directiva de Millonarios y dice que no hay ninguna posibilidad, que el empresario lo acercó... Ahí hay un cortocircuito entre cuerpo técnico y la directiva porque hacen saber dos cosas distintas: por un lado, que no va a haber manera de reforzar al equipo, cosa que debería pasar, y por otra, apenas lógico, que Gamero ha pedido que le refuercen al equipo”, aseguró en su podcast ‘Casale, el diario’.



Así las cosas, queda en duda lo que pueda ocurrir con el ex-Nacional. Sin dudas, la nómina necesita un volante de corte defensivo, teniendo en cuenta que por ahora Stiven Vega es el único con dichas caracaterísticas. Juan Carlos Pereira y Juan Camilo García son más mixtos, creativos, organizadores.

​

Para dar muestra de la complicada situación económica del azul capitalino, Casale confirmó además que su compañero ‘Pacho’ Vélez, periodista de RCN Radio y ESPN, dio una información en la que al parecer se habría hecho un canje con Bucaramanga para enviar a Breinar Paz y recibir a José Cuenú.



“Uno habla en Millonarios y también dicen que no hay posibilidad. Salvo que se vaya un jugador importante, no se va a reemplazar a nadie más”, expresó sobre el caso Paz.