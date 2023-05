Gamero salió contento de Barranquilla: 'Millonarios sometió a Junior'

Alberto Gamero salió "contento" con Millonarios más allá de la derrota 1-0 ante Junior. El entrenador del equipo albiazul aseguró que "sometieron" a su rival y valoró que insistieran en llevarse al menos un punto. Al final, ni con los titulares que entraron en el segundo tiempo, pudieron cambiar la historia.



Balance del partido: "El primer tiempo a pesar que teníamos un equipo alterno, era un buen juego. El equipo hizo posesión de balón e intentamos llegar. La jugada más clara en el 0-0 fue la que tuvo Guerra y no la aprovechamos. Junior nos hizo el gol en un descuido pero lo intentamos. Me gustó el primer tiempo porque el equipo siempre propuso pero encontramos a un Junior con necesidad que también quería ganar. El segundo tiempo con los que normalmente vienen jugando fue otra cosa. Mucha más posesión y presencia ofensiva. Junior tuvo un bloque bajo y nos jugó a la contra. Nosotros intentamos empatar y no alcanzamos. Me voy contento con el equipo".



Sensaciones con el equipo alterno: "Yo en ningún momento vi el equipo sometido en el bloque bajo. El partido era de trámite, no puedo decir que de ida y vuelta, pero sí de posesión. En el primer tiempo teníamos en mente que ellos sostuvieran el partido hasta donde pudieran y lo hicieron bien. Yo no encuentro una bola en la que Montero nos salvara. Nosotros jugamos en campo de Junior y lo sometió en su campo. Hay cosas que salen bien y otras que no, pero en el plan de partido hicimos muchas cosas buenas. No teníamos que haber perdido".



Molestia con árbitros en gol de Junior: "Yo de los árbitros muy poco hablo pero le dije a Bismarks, quiero ver cuántas veces en Colombia están cobrando el tiro de esquina apenas sale el balón. Los jueces se paran para que no cobren y esta vez no. Eso es lo que le molesta a uno".



Superioridad númerica tras expulsión en Junior: "El que no se haya hecho un gol no quiere decir que no se aprovechara el hombre de más. Demostramos que teníamos un hombre más sometiendo al Junior. Cuando expulsaron a Vélez, Millonarios se fue arriba pero no las tuvimos claras. Junior no me superó con diez hombres, nosotros fuimos un poco más".



Las cuentas en Millonarios para clasificar: "Nosotros no nos sentimos clasificados y queremos sumar para clasificarnos. Yo siempre he dicho que para ser campeón hay que ganarle a todos. Tenemos que pensar en cómo vamos a clasificar para después pensar en lo que viene. Tengo la tranquilidad de los que juegan responden y nos motiva tener el grupo entero. Junior depende de él y nosotros de nosotros. Este torneo va a estar bravo".



Semana con un calendario difícil: "Este ritmo que nosotros llevamos es bravo y es la primera vez que me va a pasar esto, jugar un partido de Copa el miércoles y uno de Liga el jueves. Habrá que hacer un hotel en el estadio para quedarnos ahí, pero es duro. Yo le digo a ellos que a nosotros nos gusta jugar y las cosas se están haciendo bien".



Préstamo de Óscar Cortés al Mundial Sub 20: "Lo de Cortés es un tema que no me compete a mi. Se va a definir eso, pero Alberto Gamero no lo define".