‘Bolillo’ habló de ganarle a Millonarios y por qué no juega Bacca

Junior de Barranquilla se tomó en serio el partido contra Millonarios y le aguó la clasificación al equipo de Alberto Gamero al ganarles 1-0 para seguir con posibilidades de quedar dentro de los ocho mejores.

Luego del partido contra Millonarios, el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez entregó declaraciones sobre esta victoria y de la actualidad de algunos jugadores como Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero.



Sobre victoria y juego de Junior: “fue un partido parejo, nosotros fuimos muy fuertes después de la expulsión porque fuimos ordenados y por eso se dio el triunfo. No sé qué opciones tuvo Millonarios, pero a veces venir a hablar después del partido es difícil. Si Junior, si afloja, no entra al octogonal".



Poca continuidad a Carlos Bacca y actualidad de Quintero: “está trabajando duro. Carlos no renuncia, está con el grupo y va tener oportunidades. JuanFer está trabajando y recuperándose con muchas ganas de jugar”.



Elogios a Millonarios: “es un equipo espectacular. Juega muy bonito. Nosotros llevamos un mes y sin embargo controlamos muchas cosas".





Por ahora, la victoria deja a Junior de Barranquilla en el séptimo lugar con 24 puntos y sigue soñando con clasificar a los cuadrangulares. Su próximo rival será Once Caldas en el estadio Palogrande por la fecha 18.