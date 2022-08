Gamero estalla: '¿ponemos al equipo a jugar mal para salir campeón?'

Alberto Gamero anunció cambios en Millonarios para la visita a Cortuluá este domingo, a las 4:00 p.m. por la fecha 9 de la Liga Betplay II 2022. Pero fue uno de los temas menos destacados en su última comparecencia de prensa.

Las preguntas fueron de los elogios por el buen juego, que tiene al equipo del líder de la Liga y con dos goles de ventaja para la vuelta de la semifinal de Copa Betplay, a la queja de los aficionados por la falta de títulos. Y el DT simplemente se cansó.



"Ponemos el equipo a jugar mal entonces para salir campeón?Todos queremos el título. Para llegar al título hay que comenzar por algo, y creo que es lo que estamos haciendo... Estamos equivocados si pensamos que si no salimos campeones, esto no sirve para nada”, aseguró, visiblemente molesto.



"Aquí es pensar en lo que se está haciendo, nadie programa un equipo para hacer las cosas mal y salir campeón. En este aspecto estamos tranquilos pero estamos en busca de eso, yo también quiero títulos, soy la cabeza y estamos peleando sobre eso El trabajo y la ilusión mía es tratar de que el equipo juegue lo mejor posible, si el título no llega no significa que el equipo está haciendo mal. Todos queremos el título pero para conseguirlo hay que llegar por algo”, detalló.



Una indirecta final quedó en el ambiente: "la verdad afectará a los que escuchan radio, ven programas…a mi no me afecta porque lo hago por mi bien. Yo digo que no me digan nada, no quiero saber".



Lo que sí reconoce el samario es que la definición sigue siendo un dolor de cabeza: "seguimos corrigiendo lo que es la parte de definición, se hacen dos goles pero también se erran dos goles…hay que corregir, eso deben entender los jugadores”.



Gamero anunció entre dos y tres cambios, pensando en darles descanso a unos y otros, aliviado por haber recuperado ya a toda su plantilla, salvo las lesiones de largo plazo de Stiven Vega y Andrés Murillo: "la idea es no mover tanto el equipo pero hay jugadores que les cuesta más que otros. Estamos evitando lesiones. Se harán uno, dos o tres variantes, no vamos a salir mucho de lo que venimos haciendo”, apuntó.