Gustavo Serpa enciende la final: ‘Mano negra en contra de Millonarios’

Millonarios se prepara para jugar la final de la Liga BetPlay I-2021 frente al Deportes Tolima, después de eliminar al Junior de Barranquilla en una semifinal candente, que terminó en trifulca y que dejó sancionados de parte y parte por una pelea que se dio el domingo en El Campín al finalizar el partido de vuelta de la semifinal.



Según el reporte del árbitro Jorge Tabares, varios jugadores del Junior agredieron a Ricardo Márquez y a otros futbolistas albiazules. Aunque el ‘Caballo’ no se salvó y también está reportado disciplinariamente.



Así, en Millonarios están alerta por la manera como se han venido manejando con el club bogotano, tanto en Dimayor como en las decisiones arbitrales. Es por eso que Gustavo Serpa, accionista del equipo albiazul, salió a denunciar una mano negra en su contra para evitar que Millonarios se corone campeón.



“Es muy preocupante lo que ha venido pasando en los últimos partidos de Millonarios, parece que hubiera una mano negra que quisiera que el equipo no llegara a las finales”, dijo Serpa en ‘Caracol Radio’.



Y luego, Serpa expone sus argumentos para sentirse perseguido e injustamente valorado: “En el último partido dieron 4 minutos de adición y se terminaron jugando 9; nos expulsaron un jugador en una acción que nadie reclamó; y en Barranquilla nos habían anulado un gol legítimo y el árbitro ni fue al VAR”.



Aunque lo peor pasó en Bogotá: “Termina el partido, Ricardo Márquez celebra, he tratado de recuperar todos los videos y lo que él hizo. No hay un solo video que de prueba que haya dicho algo; vienen tres jugadores del Junior y lo agreden. Luego entran jugadores del Junior a nuestro camerino de una manera violenta, porque nuestros futbolistas trataron de resguardarse, y ahora resulta que nosotros terminamos con Márquez expulsado y entre incapacidad y sanciones, con 10 jugadores inhabilitados para la final”.





Serpa encendió la polémica. “Todo esto parece orquestado para seguir disminuyendo posibilidades de que Millonarios salga campeón”, dijo. Y paso seguido sentenció: “Al fútbol lo sigue manejando una mafia oscura, que no quiere que el fútbol cambie para no afectar sus intereses. No quieren que se den esos cambios y nosotros, que lideramos esos cambios, nos vemos afectados”.