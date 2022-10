Millonarios tendría este regreso contra Patriotas: esperan a Larry

Millonarios ha sufrido varias caídas en las fechas recientes, donde las ausencias por expulsión, convocatorias y lesiones, han pasado factura en el desempeño de dirigidos por Alberto Gamero. La caída en la final de Copa, derrota contra Equidad y en el clásico, son el preocupante balance.



Pese a que los embajadores están con 28 unidades, con partidos aplazados, que les permitirían retomar la cima de la Liga, no deja de generar duda el nivel actual. Entre esos, la salida de la nómina de Larry Vásquez, quien no juega desde la caída contra Once Caldas.



Los problemas en la pelvis para el volante de primera línea lo han marginado desde ese 11 de septiembre, completando ya un mes por fuera de las convocatorias de los embajadores. Su ausencia en esa zona de la cancha se ha percibido, pese al buen nivel de Dewar Victoria, los de Gamero han perdido solidez.



De acuerdo a información de Toño Cortés, periodista de Antena 2, hay buenas noticias para la afición de Millonarios, pues el retorno de Larry Vásquez se daría pronto “Me dicen que existe la posibilidad de que Larry Vásquez vuelva contra Patriotas. Hay optimismo en Millonarios”.



Los azules estarán retornando a la actividad en Liga el próximo domingo 16 de octubre, contra Patriotas, en el estadio El Campín.