Luis Paredes: ‘Desde fútbol base manejamos la misma identidad’

Millonarios se ha destacado en los años recientes por el proceso que lleva en sus divisiones menores. La integración de los canteranos al plantel profesional ha quedado en evidencia, con la consecución de talentos de exportación, que se consolidaron bajo el mando de Gamero.



Uno de los recién llegados es Luis Paredes, quien tuvo su debut como profesional en el partido contra Jaguares. En los duelos que ha entrado al campo, mostró condiciones. Contra Deportivo Cali, disputó más de 70 minutos y fue de los elementales en el frente de ataque, dejando a un lado la timidez.



El araucano habló con el programa El VBar de Caracol Radio, sobre su llegada al plantel profesional, acompañamiento de los experimentados y sus proyecciones a futuro.



Llegada a Millonarios: llegué en el 2016, proveniente del profe Serna, me llevó a unas veedurías y empiezo a ser parte de Millonarios. Estaba a cargo en esos tiempos.



Paso de jugadores de las divisiones menores de Millonarios al plantel profesional: desde el fútbol base se maneja una idea. Ellos desde el equipo profesional, lo tienen como base, que así debe jugar la cantera. Todo se hace en base al equipo profesional. Cuando uno llega, se torna algo más fácil. Se tienen las pautas e idea de juego. Se trabaja mucho sobre ese tema.



Jugar como extremo pese a la altura: recién llegué, era nueve. En el sub 17 jugué ahí. El profe José Gómez es el que me ve cualidades en el 1-1 y me pone por fuera en el sub 20 y lo hago como extremo. Me consolido y destacó.



Apoyo de los compañeros de experiencia en ataque: es un orgullo tenerlos a ellos cerca, le hablan mucho. Luis Carlos, Leo, Uribe se comunican con uno, dando ánimo. La verdad da mucho orgullo tener compañeros como ellos, al igual que Macallister, Cataño y Perlaza. Lo acogen de la mejor forma y uno se siente más cómodo.



Sueños y proyección: es ser campeón con Millonarios. Estoy agradecido con el club, con todos y la afición. Que más que darle alegría a la mejor afición del país. En un futuro es salir al exterior, jugar en la Selección Colombia. Me gusta mucho el Manchester City y PSG.



Métodos de entrenamiento de las categorías inferiores: se maneja la ideología de juego. Cuando hacemos fútbol con los canteranos, ellos los suben. Si el profe necesita jugadores, los acerca. Siempre está en contacto con el plantel profesional y es algo bueno.