Millonarios sufriría por la fecha FIFA: ¿Bajas para la final de Copa?

Millonarios deberá luchar, en el remate del mes, no solo por seguir la senda en Liga, sino por sacar ventaja en la ida de la final de la Copa BetPlay. El calendario para los azules será algo complejo, pues Gamero necesitará medir cargas, desgaste y viajes en sus jugadores.



A los ya conocidos problemas físicos de Ruiz, Silva y Vargas, se le suma el del costarricense con su Selección. El defensor central ya fue bloqueado por parte del estratega Luis Fernando Suárez, que esperará contar con él, a partir del 18 de septiembre, fecha pactada para la convocatoria de los ticos.



Costa Rica estará disputando dos partidos amistosos, contra Corea del Sur y Uzbekistán, ambos, en territorio coreano. Las fechas serán el viernes 23 y el martes 27 de septiembre. En ese orden de ideas, lo más probable es que no esté disponible para el duelo de ida de la final de Copa BetPlay.

El desgaste que pueda llegar a tener al jugar, agregándole los viajes, cambiarían la planificación de Alberto Gamero, de cara a final de mes.



Además, ante esta situación, el estratega se manifestó, entendiendo las complicaciones que tendrá que sortear. Sin embargo, pese a que no hay conformación alguna, ni comunicación entre las dos partes, la Selección Colombia tendría presencia de jugadores azules.



Pese a no conocer lista y que el mismo Gamero, confirmó que no ha recibido comunicación alguna sobre un llamado de la tricolor a sus dirigidos. Pero hizo un llamado, teniendo en cuenta que tendrá el duelo crucial de Copa, para la última semana del 28, donde la dirigencia viera la opción, en caso de no tener su plantel completo por convocatorias, un eventual aplazamiento.



Cabe destacar que Álvaro Montero, sería el más opcionado para ser llamado, pues ya ha hecho parte de los procesos de la tricolor y estuvo convocado, recientemente, en el microciclo de arqueros, que se llevó a cabo en Bogotá. Además, el nivel de jugadores como Daniel Ruiz llama la atención, ante el proceso de renovación en la Selección absoluta, pues el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo ha seguido de cerca los últimos partidos de los embajadores, haciendo presencia en el estadio El Campín.