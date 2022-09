DIM pasó la página y se enfoca en la Liga BetPlay: recibe al América

Deportivo Independiente Medellín recibe este sábado al América de Cali, por la fecha 11 en la Liga BetPlay II-2022. Luego de ganarle el clásico antioqueño a Nacional, el conjunto rojo de Antioquia buscará continuar por la senda ganadora frente a unos ‘diablos rojos’ que llegan invictos al Atanasio.

Con respecto al partido frente a Millonarios en la Copa Colombia, Medellín convocó nuevamente a Germán Gutiérrez, ausente por una virosis, otra novedad es la presencia de Yesid Díaz entre los que concentraron el viernes. Por otro lado, Adrián Arregui fue citado, pero lo esperarán a último minuto para determinar si puede jugar o no. El argentino sufrió una fatiga muscular, si no puede actuar, estaría el uruguayo Javier Méndez.



El médico Edgar Méndez habló sobre el estado de salud del plantel poderoso de cara a este partido. “Adrián Arregui tiene una fatiga muscular en el músculo isquiotibial, la evolución ha sido satisfactoria y vamos a esperar hasta último momento para que pueda estar en el partido. Germán Gutiérrez mejoró de su virosis, ya está sin malestar, trabaja con normalidad y está disponible para el cuerpo técnico. Jean Pineda avanza en la fisioterapia de primera fase con buena evolución, David Loaiza sigue en acondicionamiento físico, tras ocho semanas de para. Miguel Monsalve tuvo revisión, disminuyó el dolor y creemos que hará trabajos con el grupo sin choque y previo al partido contra Pereira, si tiene el alta médica, podría ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico”.



Por su parte, David González expresó que “es un calendario apretado, no se puede evitar pensar que Millonarios tuvo más días de descanso que nosotros, no lo entendemos, pero es lo que tocó. Los muchachos lo entienden, se han venido recuperando y el trabajo realizado durante la semana larga de trabajo previo al clásico nos sirvió. Esperamos también que los arbitrajes sean más justos”.



En cuanto al rival, el técnico antioqueño precisó que “América es un equipo muy sólido en la parte de atrás, defienden bien la pelota quieta, es difícil marcarles. Con lo que venimos estudiando, montaremos un planteamiento para llegarlos a lugares donde no se sientan tan cómodos y así poder aprovechar esas ocasiones”.



Datos entre Independiente Medellín y América de Cali

Por Liga colombiana, Independiente Medellín y América de Cali se han enfrentado en 216 oportunidades, con 57 triunfos poderosos contra 106 escarlatas y 53 empates. En cuanto a goles anotados, 233 fueron para los antioqueños contra 316 de los vallecaucanos.



Independiente Medellín ganó sus últimos tres partidos en Primera División ante América de Cali, marcando siete goles en total, y busca hilar cuatro triunfos ante los diablos rojos por primera vez en el siglo 21.



Independiente Medellín ha ganado dos de sus últimos tres partidos en la Liga BetPlay II-2022 (1D), después de haber conseguido solo dos victorias en sus nueve encuentros anteriores en la categoría (2V 4E 3D).



América de Cali ganó sus últimos dos partidos de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2022, ambos sin recibir gol, y podría hilar tres triunfos por primera vez en este 2022 en Primera División. Incluso, los diablos rojos podrían encadenar tres victorias sin recibir gol por primera vez desde marzo de 2021 (3).



Independiente Medellín es el equipo que más goles ha marcado por remate de cabeza (5) hasta antes del arranque de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2022.



América de Cali es junto a Millonarios, el equipo hasta antes del arranque de la décima primera fecha de la Liga BetPlay II-2022, que menos goles ha concedido (1) en la primera mitad de sus partidos.



América de Cali visitará el Atanasio Girardot para jugar contra Independiente Medellín. El poderoso enlaza cinco juegos sin perder en su casa (3PG-2PE). Por su parte, los escarlatas quieren extender su invicto en la competencia (5PG-5PE). Los vallecaucanos sufrieron solo 73 infracciones en lo que va del torneo (promedio de 8,111 por juego). Ambos equipos son los que menos amonestaciones recibieron hasta el momento (18 cada uno).



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Javier Méndez (Adrián Arregui), Andrés Ricaurte, Jordy Monroy, Vladimir Hernández; Luciano Pons, Diber Cambindo. D.T.: David González.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8