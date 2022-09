John García sobre su nivel con el América: ‘espero seguir creciendo

Uno de los jugadores del América de Cali que ha elevado su nivel en los últimos meses, ha sido el defensor central John García, que infortunadamente por temas de salud en el torneo pasado no pudo ser protagonista y ahora, en la parte defensiva es uno de los más destacados junto con Marlon Torres.



Precisamente sobre ese crecimiento, el zaguero dijo que “en este momento estoy trabajando fuerte, estoy recuperando lo que no pude hacer en el semestre pasado, lamentablemente por temas de salud, más no por lesión me tocó apartarme y espero seguir creciendo, como siempre quiero hacerlo”.

Resaltó cómo está el grupo tras la victoria en el clásico: “contentos porque venimos haciendo las cosas bien, creciendo en la parte futbolística, no hemos tocado techo, creemos que tenemos mucho por mejorar, vamos por el camino correcto siguiendo lo que el profe nos dice y eso nos llena la camiseta para estar en mejores posiciones en la tabla”.



Reveló que la continuidad fue fundamental, para el nivel de hoy en día: “es un trabajo que se ha ido consolidando con el pasar de los partidos, la continuidad da eso, obviamente el mejorar día a día. En el trabajo que venimos haciendo con los compañeros y el cuerpo técnico, hemos visto que las personas que han actuado por los costados han entrado en sintonía, lo han hecho todos muy bien y hace parte del trabajo colectivo que venimos haciendo”.



Sobre el próximo partido, dijo que “va a ser un lindo espectáculo, Medellín es un equipo que viene también en alza, se les llena el aire por ganar el clásico en la fecha anterior, eso fue un envión anímico importante para ellos. Nosotros tenemos que ir a afrontar el juego, como lo hemos hecho en todos los partidos, a máxima intensidad, entregando lo mejor de nosotros, respaldando a los compañeros”.



Por último, analizó dónde estará la clave para conseguir los tres puntos: “concentración durante los 90 minutos, esperamos estar finos a la hora de defender y de contrarrestar todo lo que ellos quieran mostrar en su ataque, día a día nos



preparamos para enfrentar a cada rival, específicamente los vemos y analizamos. Tenemos un cuerpo técnico que nos muestra partes de todos y esperemos ir lo suficientemente preparados, para que ellos no tengan muchas opciones”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15