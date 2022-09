Santa Fe vs Nacional tiene nuevo horario: cambios en fecha 12, 13 y 14

Se vienen partidazos y un momento cumbre en la Liga BetPlay 2022-II. A finales del mes de agosto, la DIMAYOR sacó a la luz la programación de las jornadas 12, 13 y 14 con muchos temas en juego tanto en la búsqueda por ir sellando a los ocho primeros clasificados, como a los eliminados, y también, una atractiva definición en la tabla en la que nadie quiere estar: la del descenso.

No obstante, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, avisó los cambios en dichas fechas, manteniendo que se deben a situaciones de fuerza mayor en las plazas que no permitirán que el partido se lleve a cabo como están estipulados inicialmente.



Equipos como Alianza Petrolera, La Equidad, Independiente Medellín, Deportivo Pereira, Santa Fe, Atlético Nacional y el Deportivo Cali tendrán modificaciones en sus respectivos horarios. Atentos a los cambios en las fechas 12, 13 y 14.



Estos son los respectivos cambios:

Jornada 12:

Alianza Petrolera vs La Equidad

Fecha: 16 de septiembre de 2022

Hora: 6:00 P.M.

Estadio: Daniel Villa Zapata

TV: Win Sports y Win Sports +



Jornada 13:

Independiente Medellín vs Deportivo Pereira

Fecha: 22 de septiembre de 2022

Hora: 6:10 P.M.

Estadio: Metropolitano de Itagüí

TV: Win Sports +



Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional

Fecha: 29 de septiembre de 2022

Hora: 8:00 P.M.

Estadio: El Campín

TV: Win Sports +



Jornada 14:

Deportivo Cali vs La Equidad

Fecha: 26 de septiembre de 2022

Hora: 4:00 P.M.

TV: Win Sports +