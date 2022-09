Juliano Fontana reveló que se hizo para la mejoría del América

En la tarde-noche del sábado, América de Cali visitará al Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en el cual el cuadro escarlata espera seguir con la seguidilla de buenos resultados, para empezar a consolidar la clasificación a las finales del torneo, luego de ir levantando en las últimas semanas.

Previo al viaje del grupo a la capital antioqueña, el asistente técnico Juliano Fontana, habló sobre lo que esperan del juego:



“Guima no va a cambiar la estructura que está funcionando. El equipo de ellos lo estamos mirando, tienen jugadores importantes como Cambindo y Pons. Estamos preparados y no vamos a cambiar mucho al equipo. Vamos planteando una forma defensiva bastante fuerte por dentro y eso no quiere decir que no vayamos hacia el gol, pero la forma no la vamos a cambiar, podrán cambiar uno o dos jugadores, pero la forma no”.



Reveló que se hizo para lograr la mejoría del grupo: “cuando se llega a un equipo, la principal cosa que se debe hacer es un proceso de evolución y principalmente la parte mental del jugador. Nosotros cuando llegamos en 2019, jugábamos con una línea de 4, donde decían que éramos defensivos, pero hicimos aproximadamente 47 goles. Ahora llegamos, tuvimos que hallar algunas soluciones de cambio, pero aprendemos que para formar un equipo se hace de atrás para delante”.



Quieren seguir ganando: “estamos diariamente trabajando, testeando con los jugadores, intentando dar una consistencia defensiva. Nuestro primer objetivo claro, siempre es ganar. Luego dejar el arco atrás en cero, porque con el arco en cero nos da confianza desde ahí”



Dijo que todos los jugadores son importantes: “no tenemos un equipo titular, tenemos un grupo una nómina muy grande de 30-35 jugadores, y administrar una nómina grande, dejar a todos felices es muy duro y difícil. Hay que tener un manejo de grupo bastante bueno y en eso el profe Guima es maestro, en hacer esas cosas; por eso debemos hacer que los jugadores que son suplentes, se sientan titulares y que van a tener la oportunidad para entrar”.



Dio un parte sobre los jugadores que vienen de recuperación y el caso de Falque: “Portilla tuvo un golpe duro con Salazar, está un poco dolorido, pero no es nada grave, estamos teniendo un tratamiento bastante especial, vamos a espera el reporte para el juego contra DIM. Arrieta está entrenando con nosotros, hace todos los trabajos, pero no tenemos la seguridad que esté al 100%, aún para que esté en un juego. Iago físicamente está bien, lo que pasó fue una cosa más de salud y estamos esperando la liberación del departamento médico”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15