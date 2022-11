Alberto Gamero y el trabajo con 10 hombres: todo presupuestado

Millonarios sacó un importante triunfo contra Junior, en un juego marcado por la polémica e intensidad. Triunfo que deja a los azules con la primera opción de llegar a la gran final de la Liga BetPlay.



En medio de la emotividad, Alberto Gamero, técnico de los embajadores, no ocultó la alegría, pero con la cabeza centrada en el crucial juego contra Santa Fe, que definirá el clasificado a la gran final. Estas fueron las palabras del estratega, en la rueda de prensa después del compromiso.



Análisis partido: sabíamos que era una final, que nos da la opción de llegar a una nueva final el miércoles. El equipo lo jugó como era. Debo felicitar a Junior, hizo un partido digno de finales. Nos quitaron el balón en el primer tiempo.



Fue un duelo parejo, pese a la victoria. Ellos nos llegaron, nosotros también fuimos claros al llegar. Ellos no lo especularon, cuando intentaron, no llegaron bien.



Con 10 hombres, faltando 20 minutos contra un equipo que ataca, el equipo entendió lo que debíamos hacer. Cuando sale Daniel, entra Cuenú y organizamos un 4-1-3-1, Pereira se quedaba en punta.



Así como lo viví yo, lo vivió todo el equipo. Era un juego para mantener las opciones, este duelo nos da la gran opción de llegar con una oportunidad contra Santa Fe, para ir a la final.



Elección de Larry o Llinás y estado de la cancha: vamos a evaluar estos tres o cuatro días, con Juan en la selección. Analizaremos qué tenemos y que no. Con lo de la cancha, nos comunicaron una frase, hoy este partido, no teníamos excusa para nada. Hoy al hacer la charla, estaba lloviendo mucho, sabíamos cómo iba a estar la cancha.



Por la forma de jugar. Hoy en inicio de juego entrenamos mal, pero estamos con esa idea de jugar en la cacha que sea. No era que nos costara, pero la cancha no estaba adecuada para un juego de finales.

¿Cómo hacemos? Que no haya más conciertos.



Opinión sobre Macalister Silva: hoy es un referente. Lo tuve en 2014 en Tolima. Desde que llegó a Millonarios quiere lo mejor para el equipo. Él quiere ver bien a la institución, hace lo mismo para nosotros y para el que viene.



Son personas que ayudan a los compañeros, al equipo y hoy se le premia ese esfuerzo. Con goles importantes.