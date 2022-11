Factura de la victoria: difícil elección de Millonarios para clásico

¿Millonarios tiene suerte de campeón? Sí y no. Es verdad que su traspié en casa de Deportivo Pereira se resolvió con la victoria 1-0 contra Junior y la abultada derrota 4-1 de Santa Fe en territorio matecaña, su gran rival por el cupo a la final. Pero no está nada dicho.

Y es todo producto de una jugada puntual que abrió un frente más en la lista de dificultades que se enfrentan a esta altura del campeonato.



Andrés Llinás vio la tarjeta roja a los 65 minutos en El Campín, merecida hay que decir, y eso dejó la defensa del azul sin sus dos titulares, pues Juan pablo Vargas está en Doha, con Costa Rica, en el Mundial de Catar.

Eso significa que estará sancionado para el clásico del próximo miércoles, que decidirá el clasificado a la final de la Liga Betplay. Y se suma a otra baja muy sensible, la de Larry Vásquez, por acumulación de tarjetas amarillas.

Lo bueno es que, para sumar a la onda de la buena estrella en estos cuadrangulares, hay una situación que podría ayudar: la convocatoria de jugadores a sus selecciones habilita al DT para disponer de un castigado.

¿Cuentan Samuel David Asprilla y Óscar Cortés, convocados a la Selección Colombia Sub 20? En teoría sí, pero la concentración terminó este domingo con el último amistoso contra Ecuador, preparatorio para el Suramericano. Así que en la práctica no. El que sí cuenta es Vargas, gracias a la selección costarricense.



Y este es el dilema de Gamero: ¿salvar a Llinás o a Larry Vásquez para el clásico? El primero permite conservar la estructura defensiva y no tener que usar a los suplentes Cuenú y Vanegas en un duelo tan definitivo.



En el caso de Vásquez, la situación es que las opciones son Juan Camilo García, con más marca, y Daniel Cataño, con más creación. Larry tiene pase y media distancia en un partido que hay que ganar, pero puede ser que haya más opciones en su posición que en la pareja de centrales.



¿Qué decidirá Gamero? Depende de cuántos riesgos quiera correr contra un rival goleado, pero que ya le ganó el último clásico de manera agónica pero con mucho merecimiento.