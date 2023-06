Gamero felicitó a sus jugadores: ‘Ellos van agarrando jerarquía’

Millonarios ya pasó la página, la clasificación a la final desató alegría en la afición azul y jugadores. Ahora, la mente esta puesta en lo que será la disputa del título. Duelo complejo por todo, donde el mismo estratega y equipo reconoció los errores.



Alberto Gamero reconoció el papel del visitante, que lo supo hacer y disputó con carácter el duelo. Estas son las palabras del estratega, a la espera de conocer su rival en la final.



Análisis partido contra Medellín: una lectura clara, les dije que desde que estoy en Millonarios, fue el peor primer tiempo que hemos jugado. Se los dije a ellos, dios está con nosotros y el partido en el primer tiempo fue cero a cero, con una gran actuación de Juan. Recompusimos cosas, íbamos a buscar la clasificación y ya fue otra cosa en el segundo tiempo, abrimos bandas, perdimos menos balones que en el primer tiempo.



Controlamos el partido. Cuando Medellín vio que no nos superaba, se dedicó a jugar vertical, que eran peligrosos en la zona de adelante. Intentaban ganas y los dos centrales estuvieron mejor, lograron contenerlos. Nos defendimos bien luego de los dos goles.



Proceso de Millonarios y regreso a una final: tengo la felicidad, de tener casi tres años con este equipo y pelear los primeros lugares. Les manifiesto que muchas veces, por no ser campeón, no se puede ocultar un buen proyecto. En los últimos años nos ha pasado, no hemos ido a las finales por un punto. El grupo coge jerarquía, experiencia en jugarlas.



Hoy hablábamos con Maca y Llinás quien no había jugado una final, es su primera. Esto le dará categoría, al igual que algunos. Eso nos da felicidad, también el ver el estadio lleno y el anterior. Donde vamos, la hinchada llena, así sea de visita. Eso nos pone felices, agradecerle a la afición y nos deja con la responsabilidad para estos dos partidos por el título.



Objetivos pese a tener complicaciones durante la semana y los otros resultados: no estaba pensando en eso, pensaba en acumular puntos, llevamos 51 puntos en cinco meses. Este equipo tiene la mentalidad de ir a buscar los juegos. A lo mejor podíamos hacer otro plan de partido, en este periodo ellos se verían incomodos el día que les haga un plan para defender. Sabíamos que aun perdiendo pasábamos, pero queríamos sumar. Es bonito ir a la final con este puntaje.