Millonarios sacó la casta en la adversidad: así fue el triunfo

Millonarios es finalista del primer semestre de la Liga BetPlay, luego de derrotar a Medellín en Bogotá. De menos a más y sacando un poco de aquello que le pedían hace muchos años: carácter en los momentos adversos.



Los azules trabajaron la victoria, moviendo fichas y apostándole a la los tres puntos, sin importar lo que ocurriera en Cali. Estos fueron las claves del azul, para ir a la final.

Portero gana partidos: Juan Moreno entró para suplir la ausencia de Álvaro Montero, quien fue llamado a la Selección Colombia. Cetré, Pons, Loaiza y varios lo probaron con remates de media distancia, en todas respondió. Cuando hubo mano a mano, también lo ganó



Carácter en momentos complicados: el primer tiempo de los azules fue para el olvido, ante la embestida del Medellín. No encontraban ni la esférica, totalmente perdida y supieron aguantar. El final de esos 45 minutos les sirvió.



Cambio de chip, desde lo mental y Millonarios entró en otra tónica. Los goles llegaron en esos primeros minutos del complemento. Muestra de lo que es hablar en el Camerino esos errores, corregir y recomponer.



Cataño y Silva, conectados: los dos son creativos y en los goles fueron claves. El centro preciso del 10 para el primer festejo y en el segundo, el capitán sacó un pincel de su pie, pase colocado y ni hablar de la magia de Cataño, sombrero y gol.



Efectividad en opciones: Millonarios terminó generando la misma cantidad de chances del Medellín. El que no los hace, los ve hacer y fue claro. Los azules pegaron de primeras y eso cambió en la parte mental el juego.



Cambios en el segundo tiempo: Giraldo y Beckham no tuvieron su mejor tarde, imprecisos y algo nerviosos, en el frente de ataque y en tenencia de pelota.



Gamero mandó a Vega y Valencia, el primero aportó en contención y primer toque, salió limpio e impido que Medellín se acomodara en la mitad.