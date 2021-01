Cero y van dos: el covid-19 afectaría a Millonarios en inicio de Liga

Comienza un nuevo año y los estragos que deja el covid-19 siguen afectando el normal desarrollo del fútbol en Colombia. Millonarios aparece como gran afectado.

​

El conjunto albiazul tendrá un complicado inicio de campeonato tras las medidas adoptadas por la Alcaldía para frenar el ascenso del virus en la ciudad.

Según confirmó el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, en rueda de prensa: “El estadio El Campín, durante el periodo de cuarentena, no puede funcionar”.

​

Lo anterior debido a, justamente, la cuarentena estricta que tendrá la localidad de Teusaquillo del 12 al 21 de enero. En este orden de ideas, los dirigidos por Alberto Gamero no podrán jugar en casa el próximo 17 de enero frente a Envigado.



Así pues, las cuarentenas se han convertido en un dolor de cabeza para los azules. La pretemporada casi se complica debido a que su sede se ubica en la localidad de Suba, una de las primeras en tener cuarentena estricta, y ahora El Campín queda inhabilitado.

​

​Por lo pronto, Independiente Santa Fe no sufre dicha medida pues su primer partido será contra Nacional en Medellín y en la segunda fecha (24 de enero) recibirá al Deportes Tolima, tres días después de que la cuarentena termine.