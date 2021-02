Silva confesó qué fue a decirle a 'Juanito' tras perder con Equidad

Millonarios perdió contra La Equidad en el estadio de Techo de la manera más dolorosa, en el último suspiro del partido cuando parecía firmarse un empate. Con ese (1-) los azules perdieron un invicto de 21 fechas, pero no por eso desconfían del trabajo que vienen haciendo. Así lo manifestó David Macalister Silva, su capitán, en la rueda de prensa posterior al partido.

Silva reconoció que el partido no salió como esperaban y que al final terminan con las manos vacías. Uno de los más afectados con la derrota en Techo fue el arquero Juan Moreno, a quien todos llaman cariñosamente 'Juanito'. Se sintió responsable del gol de Kevin Salazar. Por eso, Macalister ingresó al campo de juego después del partido para levantarle el ánimo. Silva había salido de la cancha, tres minutos antes de la anotación.



"Le hablé a Juanito, es un joven que tiene cosas buenas y viene en un nivel importante. En la victoria y en la derrota todos somos un equipo, no hay un culpable. No nos quedamos pensando en las 21 fechas anteriores, tampoco nos vamos a quedar pensando en el juego de hoy. Nuestra idea siempre fue clara y lo intentamos siempre, salir jugando (...) el partido fue trancado y trabado por mucha falta, sabemos como son este tipo de partidos".



El capitán embajador se mostró confiado en el trabajo que vienen realizando y agregó que: "este tipo de partidos son así, se desequilibra en una jugada fortuita por como queda el rebote antes que le llegue a Salazar. Ahora solo nos queda trabajar y pensar en lo que viene. Un partido no nos va a ser dudar de nuestra idea de juego y lo que queremos como equipo. Todos los equipos trabajan, veníamos de 21 fechas sin perder, no todo es malo y no hay que alarmarnos, nos duele perder pero esto es de levantar la cabeza".