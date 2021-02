¿Qué sí y qué no? Lo que espera fichar Alberto Gamero en Millonarios

Millonarios ya se quedó sin Matías de los Santos, quien viajó a Argentina para fichar con Vélez Sarsfield, además, hay una opción de perder a otro de sus fichas claves en defensa: Andrés Felipe Román, quien es pretendido por Boca Juniors. Si pierden a otro jugador ¿lo reemplazarán?, esa es la pregunta que por estos días se hacen muchos hinchas azules. Sin embargo la respuesta es no.

Millonarios perdió este sábado el invicto de 21 fechas a manos de La Equidad y lo hizo de la manera más dolorosa, con un gol en el último minuto. Pese a la derrota, ni Alberto Gamero ni David Macalister Silva se mostraron preocupados por la funcionalidad del equipo en la parte defensiva, lo que sí criticaron los aficionados en las redes sociales. No quedaron nada satisfechos.



A propósito de las alternativas para la zona defensiva, Millonarios está adelantando la vinculación de un central. El tema José Moya se ha convertido en toda una novela, primero dijo sí, luego apareció el interés de Huracán, al parecer se cayó, y de nuevo se retomaron conversaciones para que llegue al equipo de Gamero. Si se vuelve a caer lo de Moya, los embajadores tendrán hasta la primera semana de marzo para inscribir un jugador en esa posición.



Sin embargo, Matías de los Santos no sería el único en dejar la institución este 2021. Román fue solicitado por el mismo Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, quien lo dirigió entre 2017 y 2018. El elenco 'xeneize' envió una oferta el pasado jueves y Millonarios le respondió con una contrapropuesta. Los diálogos solo tendrán cabida unos días más, pues en Argentina se cierra el plazo para inscripciones el próximo jueves.



En caso de darse el traspaso de Román al fútbol argentino, las directivas azules no tienen planeado reforzar esa zona, pues tienen a Elvis Perlaza (lateral derecho natural) quien viene actuando por izquierda. Tendrían que echarle mano nuevamente a Felipe Banguero.