Todo el amor: hinchas de Millonarios explotan en redes por Daniel Ruíz

Millonarios consiguió una victoria valiosa en su visita al Bucaramanga por 3-4 y se consolidó en la segunda casilla del campeonato. El muy buen resultado se consiguió en parte por la brillante actuación de Daniel Ruíz.



El ex-Fortaleza marcó en dos oportunidades (primer doblete en el club), dio una asistencia y la Dimayor le entregó el galardón al hombre del partido... En pocas palabras, tarde soñada en todo sentido.

Y es que no se trata de la primera vez en que figura con la camiseta del embajador. Desde su llegada para la temporada 2021 se convirtió de a poco en un indiscutido en el once de Alberto Gamero.



Aporta muchísimo en el juego colectivo del equipo e incluso ha dado varias asistencias en lo poco que lleva. Ahora bien, este domingo le sumó a su gran rendimiento el gol. Hasta el momento solo había celebrado una vez (final contra Tolima).



En el Alfonso López participó directamente en tres de los cuatro goles del azul capitalino y como era de esperarse los hinchas estallaron en redes sociales por su rendimiento. Más allá de no ser canteranos, varios lo consideran ya como uno de los grandes prospectos del equipo y en general del fútbol colombiano.



Acá los comentarios que llevaron al bogotano de 20 años recién cumplidos a ser tendencia en Twitter:

DANIEL RUIZ, PRESTE ESA BOCA PARA AQUI. QUE TREMENDA JUGADA. — Valentina Cadosch. (@Cadosch12) September 12, 2021

Yo después de ver a Daniel Ruiz jugar pic.twitter.com/HZs7jRrHxB — Carlos Montaña (@carlosmon2708) September 12, 2021

Insisto. ¿Cómo existe gente que dice que no le convence Daniel Ruiz?🤫

Te quiero @danielruizr10 🥰 — Con la Camiseta Puesta (@conlacamisetapu) September 12, 2021

no creo exagerar si digo que Daniel Ruíz es más que el mismísimo Lionel Messi. — Juanito 🏴 (@JuanitoDuque22) September 12, 2021

Por qué hablar de Hegel cuando existe Daniel Ruíz? — juanita (@juanamarillaaa) September 12, 2021

DE QUE PLANETA VINISTE DANIEL RUIZ — Andrés (@AndresJulianC) September 12, 2021

Daniel Ruiz @danielruizr10 es un señor jugador de fútbol. Ya es una realidad. La banda derecha le viene mejor. — Antonio Casale (@casaleantonio) September 12, 2021

Daniel Ruiz creo que siento muchas cosas lindas por ti 💙. — Millonarios FC (@UnembajadorOf) September 12, 2021

Gracias vida por Daniel Ruiz, que fortuna fue ver esa magia de ese hombre. — natalia c (@nataliacs06) September 7, 2021

Hola. Vengo a decir algo.



Te amo Daniel Ruíz, eres un pedazo de crack!



Por favor no te vayas nunca. Chao💙



Y VAAAAMOS MILLONARIOOOOOOS 💙💙💙 — Catalina (@LaCatalina__) September 12, 2021

¡DANIEL RUIZ, FIGURÓN! Ⓜ️



Si alguien se merecía salir como figura de un partido de Millonarios era @danielruizr10. Viene haciendo una gran temporada, jugando con personalidad, demostrando todo su talento y trabajando a consciencia.



Hoy, dos goles y una asistencia. Partidazo. pic.twitter.com/cuXBClV8lD — Juan Bee (@JDBeetar) September 12, 2021