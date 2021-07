El ‘Chicho’ se sinceró: club del que es hincha y salida de Millonarios

Millonarios vive un tranquilo mercado de pases. A pesar de no haber anunciado contratación alguna, tampoco ha perdido piezas importantes y aseguró el regreso de Andrés Felipe Román a la alta competencia.



Ahora bien, uno de las grandes preocupaciones del conjunto embajador pasa por Cristian Arango, delantero que viene de ser uno de los mejores futbolistas de la Liga BetPlay 2021-I.



El futuro del antioqueño parece estar unido al azul capitalino, pero no es un secreto para nadie que lo siguen desde el exterior e incluso grandes del país han preguntado por su pase.

Justamente sobre su futuro, las ligas que le llaman la atención, su regreso a Selección Colombia y demás, el ‘Chicho’ se confesó en ‘El Alargue’ de Caracol Radio:



Pretemporada - Estamos muy enfocados y fortaleciendo mentalmente lo que es el grupo. Venimos trabajando muy bien, se ha hecho enfoque en lo que queremos, estamos trabajando en ello y preparándonos a tope.



Objetivo del segundo semestre - El propósito de nosotros y el objetivo es superar el semestre pasado, sabemos que hacer eso es quedando campeones entonces trabajaremos fuerte para conseguir ese objetivo que queremos.



Posible salida de Millonarios - Aún no se nada, estoy enfocado en mi pretemporada, prepararme al máximo. Ahorita estoy en Millonarios y es mi objetivo prepararme bien para poder estar a tope. Enfocado, tranquilo y que sea la que Dios quiera, siempre pongo todo mi futuro en manos de Dios.



Clubes y países para jugar - Hay en mi futuro planes muy bonitos, entre ellos volver a salir del país y creo que me he preparado para ello. Hay muchas ligas que me gustan, las de Europa no son excepción, pero a parte de ellas la liga brasilera y la MLS me han llamado la atención bastante. Me prepararé para mi carrera, no solo para el día de mañana sino para todo.



¿Cambio de club en un futuro inmediato? - Sí, soy hincha de un club acá en Colombia, pero ahora estoy focalizado en Millonarios, en hacer la pretemporada bien para estar a tope.



Contrato - Tengo hasta julio de 2022.



Convocatoria a la Selección - Siempre me veré cercano, trabajaré perfectamente para estar en la Selección, siempre será un objetivo claro y me prepararé para cumplir esos objetivos cercanos.