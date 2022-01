Dura baja y dos refuerzos esperando el debut: convocatoria de Millos

Tras la sólida victoria en territorio nariñense frente al Deportivo pasto (0-1), Millonarios afronta su segundo duelo como visitante en la Liga BetPlay 2022-I. Este martes visita al Atlético Bucaramanga.



Para este duelo, el entrenador Alberto Gamero realizó varios cambios respecto a la nómina que sacó los tres puntos de la capital santandereana.

En cuanto a las ausencias, Juan Pablo Vargas no podrá viajar con el equipo ni tampoco estará en los próximos duelos debido a que fue llamado por Luis Fernando Suárez para la Selección de Costa Rica. El tico se une entonces a Felipe Román, que todavía no se recupera de su lesión, como las bajas sensibles del once titular en defensa.

Con la salida de Vargas, muy seguramente Andrés Murillo Segura será la pareja de Andrés Llinás en la zaga central.



Respecto a la novedades en la lista, dos refuerzos recibieron su primer llamado. El central José Cuenú y el creativo Eduardo Sosa podrían tener sus primeros minutos con la casaca azul en Bucaramanga.



Así mismo reaparecen otros jugadores en el frente de ataque. Ricardo el ‘Caballo’ Márquez y Édgar Guerra entraron en la lista de viajeros en lugar de Yuber Quiñones y Jorge Rengifo.



El duelo entre leopardos y embajadores se llevará a cabo este martes a partir de las 8:10 p.m.