Millonarios confirmó lesión de Giordana: este es el parte médico

Millonarios se prepara para enfrentar a Atlético Bucaramanga en condición de visitante por la fecha 2 de Liga BetPlay 2024 y el técnico Alberto Gamero no podrá contar con un jugador que fue clave en el título de Superliga.





El departamento médico de Millonarios no para de aumentar y a las bajas de Juan Pablo Vargas, Daniel Cataño, Samuel Asprilla entre otros, ahora se suma la del delantero argentino Santiago Giordana.



Alberto Gamero había confirmado que Giordana no iba a poder ser tenido encuenta, pero no se sabía con exactitud la lesión que padecía el delantero.



Sin embargo, Millonarios confirmó en un comunicado que Santiago Giordana no salió bien librado del partido contra Junior en El Campín al sufrir una contusión y esguince de cuello del pie izquierdo.





De igual manera, el club informó que ya comenzó trabajos de recuperación, pero no revelaron el tiempo de recuperación.



Ahora, el técnico deberá volver a emplear otro modulo táctico para visitar a Bucaramanga, en el que seguramente Leonardo Castro será quien lidere el ataque como único hombre en punta.