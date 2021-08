Nueva decepción de Millonarios en un clásico: cero ideas en ataque

Noche para el olvido de Millonarios en El Campín. Este sábado los dirigidos por Alberto Gamero cayeron por la mínima diferencia (0-1) frente a Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino.



El conjunto embajador jugó su peor partido del semestre y amplió su mala racha en duelos directos con el cuadro cardenal. A nivel defensivo lució inseguro, en ataque no pesó en lo absoluto.



Por lo anterior, en FUTBOLRED analizamos los punto negativos del Albiazul:

- Cobraron el grosero errores defensivo: Desde hace un par de partidos, Millonarios venía mostrando fragilidad en defensa: pases errados, desconcentración y mal posicionamiento. No le cobraron sino hasta el clásico. Error grosero de Perlaza, cuando no tenía presión alguna, que terminó en el único gol del rival. Vargas no reaccionó a tiempo, Vega no cerró a tiempo y Llinás se quedó frente a Dinolis.



- Salida enredada: La que era una enorme virtud de Llinás, actualmente es su martirio. Luce temeroso, impreciso, con ello se pierde salida limpia en creación. Vargas cuando puede lo intenta, pero no es su fortaleza. En la mitad, Pereira, otro de los que debe destacar en este ítem, perdió varios balones y dejó al equipo jugado en un par de ocasiones.



- Poco desborde por las bandas: Tanto Perlaza, Bertel en la segunda parte, como Román nunca pudieron llegar con claridad por sus respectivos carriles. Se toparon siempre con la muralla albirroja. Ni centros, ni remates al arco.



- Nulo trabajo ofensivo: Salvo Mackalister, nadie pudo destacar en ataque. Mojica jugó quizás su peor partido en la era azul, Rengifo, salvo en la Florida Cup, no demuestra sus condiciones y Uribe, que no recibió un solo balón limpio, tampoco pudo dar una mano pivoteando.



- Pésima racha frente a Santa Fe: De los últimos doce clásicos, Millonarios ganó tan solo uno, empató seis y perdió cinco.