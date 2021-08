Análisis: América pasó del sufrimiento a la celebración contra el Once

América de Cali hizo todo para derrotar con una diferencia más amplia sobre el Once Caldas este sábado por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2021, pero le resultó complicado debido a que se repitió demasiado por el centro y ante la buena actuación del arquero Gerardo Ortiz.



Se quería ganar para premiar a los casi 7.000 aficionados que llegaron a las tres graderías habilitadas en el Pascual Guerrero, después de 17 meses sin público en el escenario. Tuvo las mejores opciones desde el comienzo del partido, pero solo un zurdazo de Adrián Ramos en el cierre le permitió llevarse los tres puntos.



Parecía que el choque se saldaría sin goles, hasta que ‘Adriancho’ contribuyó con su olfato goleador para darle tres puntos a su equipo, que acumula 9 y volvió a la parte alta de la tabla.



Para FUTBOLRED estos fueron los detalles que enmarcaron el desarrollo del encuentro frente al cuadro manizaleño:





La intención siempre fue del local: Si hubo un equipo que salió a buscar el arco contrario fue América de Cali. Hizo superioridad numérica, especialmente por la derecha con la salida de Cristian Arrieta, tratando de superar dos líneas muy fuertes. Así produjo las opciones, aunque le costó mucho encontrar el tanto del triunfo.



Mucho juego interior y no se repitió en la utilización de las bandas: Esa idea del Once de ubicar muchos hombres en contención obligaba a buscar la alternativa del juego exterior, pero Deinner Quiñones esta vez no apareció mucho. Por momentos lo hizo Jeison Lucumí y así abrió la férrea defensa que montó Eduardo Lara.



La actuación del golero paraguayo Gerardo Ortiz resultó fundamental para el elenco dirigido por Eduardo Lara, ya que impidió que el local anotara en dos o tres llegadas con peligro, pero no pudo hacer en el zurdazo cruzado de Adrián Ramos a 4 minutos del final del encuentro.



Debutantes pasaron el examen: Daniel Hernández debutó con América en la función de armador y estaba haciendo una presentación ajustada a la necesidad del equipo, pero lamentablemente una sacudida de un rival lo envió al banquillo. Alcanzó a hacer un remate que pasó cerca del palo derecho y buscó a sus compañeros para intentar sociedad. Mauricio Gómez lo reemplazó al final del primer tiempo y también pasó la prueba con sus ganas de aportar en ataque.



Trabajar con más intensidad la eficacia: Juan Carlos Osorio sabe que su equipo llegó en diversas oportunidades, pero solo pudo marcar una vez, lo que indica que tendrá que dedicarle varias sesiones a contar con mayor tranquilidad en el último tercio de la cancha.



Se vio mucha ansiedad en el momento de buscar los remates y eso sumado al buen trabajo de Gerardo Ortiz coadyuvó a que el partido no pasara de la mínima diferencia.



Ramos, como los buenos vinos: Luchó, batalló, forcejeó con los defensores albos y al final tuvo su recompensa. ‘Adriancho’ nuevamente dio muestras de su experiencia y categoría al recibir un rebote del arquero Ortiz, tras remate de Sierra, para recoger con pierna zurda y sacar un disparo cruzado de pierna zurda que dio rienda suelta a la euforia en las tribunas cuando el reloj marcaba el minuto 86.



Con Torres se mejoró la presencia en ataque: El ingreso del delantero de La Cumbre sirvió para que Deinner Quiñones se soltara más y en el segundo tiempo se viera un América con mayores variantes ofensivas, solo que no tradujo ese dominio en más goles.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces