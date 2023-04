Millonarios quiere sacudirse de 'empatitis' en Liga y reta al América

Uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, Millonarios vs América, se juega este jueves en El Campín. Aunque no abrirán puertas a los visitantes, los hinchas albiazules tienen una fiesta preparada y se espera casa llena. Ambos equipos andan en buen momento y buscan un triunfo que los acerque al objetivo: clasificarse anticipadamente.



Alberto Gamero y los suyos buscarán salir de la empatitis de las últimas dos jornadas y mantenerse en la parte alta de la clasificación. Llegan con un importante invicto de diez jornadas, contando todas las competencias. La última derrota fue ante Mineiro por Libertadores. En lo que respecta a la Liga, el albiazul no pierde desde la jornada 6 cuando cayó ante Once Caldas.

La última vez que Millonarios ganó por Liga fue ante Medellín, cuando lo superó 2-1 en El Campín, con goles de Óscar Cortés y Jader Valencia. Después de eso, el elenco azul no mostró su mejor cara y sufrió para empatar ante Atlético Huila y Unión Magdalena, ambos partidos como visitante.



Si bien, Millonarios ha hecho de El Campín un fortín, solo espera ganarle este pulso al América y hacerlo con un futbolista vistoso, sin dejar lugar a dudas. Así lo ha hecho en Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia y Peñarol, y se ha llevado los más grandes elogios de la prensa internacional.



La última vez que el embajador recibió en Bogotá a los 'Diablos Rojos' fue en septiembre de 2022 cuando empataron 2-2. Ese día marcaron Andrés Gómez y Jader Valencia por el azul; Juan David Pérez y Daniel Mosquera por el rojo.



La última vez que América ganó en El Campín fue en 2019-II, semestre en el que conquistó su estrella 14 de la mano de Alexandre Guimaraes. Este jueves, en el cierre de la fecha 16 y el partido más atractivo de la jornada, se miden en busca de un triunfo que los acerque a la clasificación que ya alcanzó Águilas Doradas.



Millonarios vs América

Día: Jueves, 27 de abril

Hora: 8:20 pm

Estadio: El Campín

TV: Win Sports +

Árbitro: Wilmar Roldán



Posible alineación: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás , Juan Pablo Vargas, Jorge Arias; Larry Vásquez, Daniel Giraldo; Óscar Cortes, David Macalister Silva, Daniel Cataño; Leonardo Castro.