América a dar el golpe contra Millonarios en El Campín: así llega

América de Cali viene en un buen rendimiento deportivo en la actual temporada de Liga BetPlay 2023-I y tras no estar en ninguna competencia internacional, el técnico Alexandre Guimaraes ha estado enfocado en engranar al equipo para que juegue bien y sea protagonista del campeonato.





Sin embargo, ahora se le viene un calendario apretado a América donde tendrá que medir fuerzas y su primer gran reto será contra Millonarios, este jueves 27 de abril, en la que los escarlatas afrontarán un partido decisivo que puede marcar el rumbo hacia la clasificación, pues si ganan en Bogotá, podrán quedar a una victoria de asegurar su lugar en cuadrangulares.



Por ello, para este choque, una de las grandes novedades que América presentará contra Millonarios es la de su estrella, Carlos Darwin Quintero, quien regresa después de pagar dos fechas de suspensión por expulsión contra Águilas Doradas en la fecha 13. Igualmente, en la convocatoria ingresó Brayan Córdoba, quien no estuvo en el reciente partido contra Pereira. Con respecto a bajas Alexandre Guimaraes no contará con Cristian Arrieta, Felipe Mosquera y Nazarith.



En cuanto a las visitas de América en Bogotá frente a Millonarios, el cuadro escarlata no ha tenido sus mejores presentaciones, pero ha logrado sumar, pues de sus últimos siete visitas a El Campín, los americanos apenas han ganado en una ocasión, siendo dos victorias para los diablos rojos (1-2 en 2020 y 2019), hay una del embajador y los cuatro restantes han sido empates.



De igual manera, en la actual temporada, América de Cali no le ha ido tan mal en condición de visitante y suma un total de ocho puntos que equivalen a dos victorias, dos empates y dos derrotas, por lo que el sueño de llevarse puntos de Bogotá es viable.



Así podría salir la alineación de América de Cali vs Millonarios



Diego Novoa; Franco Leys, Kevin Andrade, Edwin Velasco, Andrés Sarmiento, Luis Paz, Juan Portilla, Darwin Quintero, Iago Falque, Facundo Suárez y Adrián Ramos.