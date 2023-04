Guimaraes respiró profundo y opinó de crisis del Deportivo Cali

América de Cali viene en una buena racha en Liga BetPlay 2023-I y de la mano de Alexandre Guimaraes, el equipo escarlata está cerca de sellar su clasificación a los cuadrangulares por su buen juego y resultados que lo acompañan.

Con respecto a Alexandre Guimaraes, el técnico de América habló en ESPN F90 y se refirió al buen nivel de su plantilla que lo mantienen como uno de los favoritos al título. Sin embargo, también tuvo tiempo para hablar de su eterno rival, Deportivo Cali por su mal momento deportivo e institucional.



Cuando se le fue preguntado sobre la crisis de Cali, Alexandre Guimaraes respiró profundo y luego contestó a la delicada situación de su clásico rival, dejando claro que eso es un trabajo mental y que tienen el cuerpo técnico necesario para salir de esa crisis.



“Cali tiene un cuerpo técnico con mucha experiencia, pero no es normal que un equipo falle tantos penales. El jugador siente cuando uno como líder tiene dudas”, dijo Alexandre Guimaraes.



De igual manera, el técnico habló de las polémicas decisiones árbitrales que los ha afectado últimamente, pero cree que pasa por algo más a que ellos quieren dejar jugar, los rivales no dejan y luego no concuerdan con el tiempo añadido.



“En este campeonato he visto la intensión de los árbitros de dejar jugar más. Contra Millonarios hay más garantía de que el juego pueda ser más fluido”, mencionó Gumaraes.