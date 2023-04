Harold Rivera analizó errores de Santa Fe: ‘Nos ha costado remontar’

Independiente Santa Fe visitó a Águilas Doradas en su nido y por infortunio del cardenal, cayó 3-1 y es un resultado que los deja con más dudas que certezas por el estilo de juego del equipo, además de que los deja fuera de los clasificados.

Luego de la dura derrota, el técnico de Santa Fe, Harold Rivera, habló del comportamiento del equipo y pese a que aceptó el resultado, dejó claro que contra Águilas por momentos tuvo llegadas, pero que no se lograron reponer de los goles recibidos.



Control parcial del juego: “Águilas fue efectivo en esa primera parte, no es un equipo como usualmente suele jugar y quizás estaban incómodos porque les estábamos incomodando y cerrando los espacios, pero tuvimos errores en marca, pelota quieta, además de dejar hacer centros que eso nos estaba inquietando. Lo estábamos controlando bien, pero nosotros apenas tuvimos acercamientos”.



No dar vida a rivales: “en el segundo tiempo el revulsivo del equipo fue importante, pero el partido dura noventa minutos y más. No podemos dar ventajas no solo a este equipo, sino a cualquiera porque seguramente nos cobran”.



Falencia en atención y falta de capacidad para remontar: “cuando vamos con el marcador abajo nos ha costado remontar porque el desgaste es máximo. Entonces eso lo hemos venido hablando con los jugadores en el tema de la concentración. Es lamentable porque queremos tener más regularidad”.



Por ahora, Santa Fe es décimo con 20 puntos y deberá estar casi obligado a ganar sus siguientes partidos para seguir luchando por la clasificación a los cuadrangulares finales. El próximo juego será contra Deportes Tolima en El Campín.