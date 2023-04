Águilas Doradas vuela alto en Liga: venció a Santa Fe y se clasificó

Águilas Doradas venció 3-1 a Santa Fe y convirtió en el primer clasificado en la Liga Betplay I-2023, aún cuando le restan cuatro partidos en la fase regular.



Marco Pérez, quien anotó hat-trick, fue la gran figura del partido en Rionegro. Su equipo llegó a 32 unidades y es líder sólido. Santa Fe, que encontró el descuento a través de Fabián Sambueza, sigue por fuera de los ocho.



Los dirigidos por Lucas González tuvieron un magistral primer tiempo, en el que se apuntaron los tres goles, y aunque bajaron la intensidad en el complemento y les descontaron, pudieron quedarse con los puntos en el nido.



Se jugaba el minuto 17 y tras un tiro de esquina, Jesús Rivas levantó una pelota para Marco Pérez, quien la peinó para mandarla al fondo. El juez de línea levantó la bandera anunciando un fuera de lugar, sin embargo, tras la revisión del VAR, la jugada se convalidó por la posición de José Aja. Águilas se iba al frente 1-0 en su nido.



Santa Fe intentó reaccionar y a los 26', después de una recuperación de Christian Marrugo, Hugo Rodallega lo intentó de media distancia. El potente disparo pasó cerca a la raíz del vertical derecho del arco de José Contreras. Sobre los 34', en la llegada más clara de gol, Wilfrido de la Rosa apareció por izquierda y mandó un centro en busca de Hugo que se estrelló en el arquero.



Dos minutos después y de contragolpe llegó el 2-0 para Águilas. Pérez puso un pelota larga para Johan Caballero, quien se movía por derecha y tras asociarse con Jhon Freddy Salazar, sacó un centro que el mismo Marco se encargó de transformar en gol.



Sobre el segundo minuto de adición y tras un tiro libre Salazar, Santa Fe terminó cometiendo un penalti por una mano de Hugo Rodallega. El goleador Marco Pérez ejecutó un perfecto cobro, en el que engañó por completo al arquero Juan Daniel Espitia. Todo se ponía 3-0.



Para el segundo tiempo, el técnico Harold Rivera salió dispuesto a cambiar la historia. El revulsivo corrió por cuenta de Kevin Mantilla, Johan Torres, Jersson González y Fabián Sambueza, quienes ingresaron dispuestos a limpiar la imagen de la etapa inicial.



A los 58' Santa Fe estuvo cerca del descuento, después de un cabezazo de Mantilla y un intento de Torres que terminó en un desvío al córner. El arquero Contreras mantuvo el arco en cero tras un disparo del mismo Johan Torres, quien probó desde afuera del área.



Finalmente, los de Rivera encontraron el camino al descuento al minuto 65. Sambueza anotó después de un centro desde la derecha de Jersson; apareció al segundo palo y conectó perfectamente de cabeza para poner el 3-1 en el Alberto Grisales. El envión anímico no les duró mucho y por momentos parecían apagarse. Mientras eso pasaba, Águilas lo aguantaba.



Hasta el minuto 70, Águilas volvió a intentarlo. Ya no estaba tan conforme con el marcador. Todo se dio tras una recuperación en campo contrario; Jorge Rengifo remató ante la salida del portero Espitia, quien se quedó con el duelo. Gran intervención del guardameta cardenal para evitar el cuarto.



El segundo tiempo resultó entretenido, con acciones de ida y vuelta. Los arqueros Contreras y Espitia también tuvieron trabajo en el tramo final. Pese a ello, el marcador no cambió y Águilas se quedó con los puntos tras imponerse 3-1 en la fecha 16.