‘La idea es atacar con 4-5 jugadores y defender con 11’: A. Gamero

Millonarios sigue cosechando buenos resultados en la Liga BetPlay 2021. Este lunes derrotó 4-3 a Once Caldas en Zipaquirá y concretó así su segunda victoria consecutiva del campeonato.

A pesar del excelente juego ofensivo del conjunto albiazul, a nivel defensivo se vieron varias fragilidades que el mismo Alberto Gamero explicó en rueda de prensa.

Resultado abultado - Fue un partido bonito porque hubo siempre goles para el hincha. Para nosotros toca mirar los errores, pero me gustó, me gustó mi equipo y el Caldas que vino a jugar y proponer. Hacer tres goles de visitante no es fácil, tampoco hacer cuatro y ganar por uno, pero ya nos queda corregir. Ganamos que era lo que queríamos.



Goles recibidos vs marcados - Los cuatro goles que hicimos fueron muy buenos y me parece que pudimos hacer otro par. Creo que el partido lo podíamos definir en el primer tiempo, pero no lo hicimos. Creo que tenemos un muy buen volumen de ataque no solo con los cuatro de arriba sino también con la salida de Perlaza, Román que hizo gol y un desprendimiento de uno de los dos mediocentro. Hay que revisar porque de local no nos pueden hacer tres goles, pero es parte del fútbol. Los tres goles fueron unos repliegues entonces nos toca mirar cómo los hicimos, por qué los hicimos de esa forma. Vamos a mejorar eso, pero me deja tranquilo el frente de ataque. Los partidos se ganan con goles y hoy hicimos cuatro.



Múltiples variantes de ataque - Creo que las variantes que tenemos y proponemos son interesantes: laterales por dentro, extremos ensanchando la cancha, por momentos laterales por fuera y extremos por dentro, la salida de un mediocentro, regreso de un delantero y la entrada de otro. Hay variantes y me deja tranquilo que hicimos cuatro goles. Hoy el frente de ataque me dejó feliz, tranquilo y ojalá podamos seguir en esta racha.



Jugar en Zipaquirá - Felicitamos este municipio de Zipaquirá porque nos ha arreglado mucho más la cancha. La han mejorado y se presta para jugar, hacer posesión como hicimos muchas veces, ojalá para el partido contra Pereira la tengamos todavía un poco mejor y este municipio nos arrope como nos arropó hoy.

Idea y ritmo de juego - La idea es que cuando tengamos el balón juguemos y no sean más de 4-5, mientras que sin balón defendamos los 11. Yo creo que ese es el punto que debemos mirar y corregir. Cuando no tenemos el balón cómo nos vamos a replegar, por dónde hacerlo y por qué después de una pérdida no matamos la jugada. Hay que seguir dándole confianza a estos jugadores, los veo con esa serie de movimientos interesantes que les van a crear problemas a varios equipos.