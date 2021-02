¡Se acabaron a goles! Sufrida victoria de Millonarios contra el Once

En la tercera jornada de la Liga BetPlay 2021, Millonarios recibió en el Estadio Municipal Héctor "El Zipa" González al Once Caldas. La principal novedad del azul pasó por su frente de ataque, pues Fernando Uribe, otra flamante contratación, fue inicialista.









El conjunto embajador inició de gran manera el partido. Apenas al minuto de juego, el ‘Chicho’ Arango recibió por banda izquierda, avanzó y mandó un centro a media altura que punteó Fernando Uribe, pero el golero Gerardo Ortíz apareció para salvar su pórtico.



Cinco minutos después, el delantero dijo presente. Emerson Rivaldo Rodríguez filtró un excelente pase para Uribe que esta vez no perdonó. Debut con gol para el delantero pereirano.



La visita llegó con gran peligro a los 12’. David Lemos controlo en tres cuartos de cancha y eludió a dos rivales, asistió a Marcelino Carreazo que remató cruzado, Juan Moreno atajó y Matías de Los Santos complementó. Bastante movido el partido en su parte inicial.



La fórmula Arango-Uribe siguió dando réditos: amplitud por izquierda y centro a media altura para que ataque el delantero. Llegaron cuatro opciones por dicha vía.



Ahora bien, con el pasar de los minutos, el ‘Blanco Blanco’ fue desnudando las fragilidades del conjunto embajador en defensa. Carreazo avisó a los 29’ con un cabezazo que se estrelló en el travesaño y un minuto después sentenció el empate por la misma vía, tras un buen centro de Lemos.



Millonarios reaccionó con la igualdad del marcador. Por primera vez en el partido, los azules atacaron por zona derecha con claridad. Elvis Perlaza llegó a línea de fondo, envió un centro preciso que cabeceó Emerson Rodríguez y terminó bañando a Ortíz. Nuevamente ventaja para los de Alberto Gamero.







Una vez comenzada la segunda parte, Once Caldas intentó igualar las acciones con un remate lejano de Robert Mejía, pero ‘Juanito’ Moreno controló. Ahora bien, al minuto 48 celebró la visita. Lemos avanzó por izquierda, filtró para Sebastián Hernández y este asistió a Mender García que definió con el arco a disposición.



El entrenador Eduardo Lara se fijó en el boquete por banda derecha que tenía el rival y la orden era que siempre se atacara dicho espacio. Al final, dio muy buen resultado.



Tal y como ocurrió en los primeros 45 minutos, los albiazules reaccionaron tras recibir el golpe. Después de un tiro de esquina evacuado por la defensa rival, Juan Pablo Vargas capturó el rebote, se la dio a De Los Santos y este se la dejó servida a Román que con un derechazo fulminante puso el 3-2 en Zipaquirá.



Más adelante, ambos equipos llegaron con mucho peligro. Primero fue Arango con un remate cruzado dentro del área que Ortíz salvó con los pies y después contestó Hernández con un zurdazo de media distancia apenas desviado.



Los de Manizales continuaron acercándose al área embajadora y nuevamente lograron vulnerar. Tras un centro de costado, el balón se estrelló en la mano de Stiven Vega y el juez central sancionó pena máxima. David Lemos se hizo cargo del cobro e igualó las acciones al minuto 66.



El Once, lejos de conformarse, siguió de largo. García recibió un balón profundo, controló en soledad, eludió al golero Moreno y definió a ras de césped, pero Juan Pablo Vargas apareció milagrosamente sobre la línea para evacuar el peligro. Instantes después, Edwin Laszo soltó un remate potente sumamente lejano y ‘Juanito’ salvó con las uñas.



Millonarios apeló a la efectividad y le sirvió. A los 74’, Román, que en zona ofensiva fue sumamente determinante, recibió en tres cuartos de cancha, dejó en el camino a su marcador y asistió al ‘Chicho’ que definió de manera excelsa. Goles por montón en Zipaquirá, 4-3 en favor de los locales.



Con miras al último cuarto de hora, ambos entrenadores decidieron renovar su mediocampo. La clave ahí estaba. Por los locales ingresaron Rengifo, Guarín y Ruíz, mientras que por la visita estuvieron Otálvaro y Burbano.



El partido bajó un poco en revoluciones con los cambios. Ambos se disputaron la mitad del terreno y las opciones de gol bajaron. Tanto así que la siguiente gran incorporación llegó al minuto 89 tras una desconcentración en defensa de la visita que por poco capitaliza Jader Valencia.



Al final fue victoria para Millonarios en Zipaquirá por 4-3, con ello los de Alberto Gamero suman dos victorias consecutivas en el inicio de la Liga BetPlay. Por su parte, el Once Caldas sigue sin ganar en este 2021 (1E – 2D).