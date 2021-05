Gamero ‘se rindió’ ante sus ‘pelaos’ y tomó partido en Santa Fe-Junior

Después de una llave sufrida, Millonarios logró imponerse sobre América de Cali por un global de 2-1 y selló así su pase a las semifinales de la Liga BetPlay 2021-I.

En rueda de prensa, el entrenador Alberto Gamero destacó el trabajo defensivo de sus dirigidos a lo largo de los 90 minutos en Ibagué y resaltó las virtudes de un grupo lleno de jóvenes.

Balance del partido - “Sabíamos que iba ser un partido duro, abierto y que debíamos jugar bien porque América venia a buscar su resultado, a ganar. Nosotros por momentos tuvimos un partido de ida y vuelta, nos cerramos bien y terminaos con una clasificación bien jugada contra un equipo que vino a proponer. Me gusto el equipo porque debe aprender a defenderse bien y nos coartamos en el juego aéreo”.



Claves de la clasificación - “Este equipo tiene una frase: corazón humilde y espíritu guerrero. En cada partido los veo correr a todos, en cada entrenamiento veo que quieren mejorar y aprender. Hoy lo demostraron, Ojalá entiendan que el fútbol es de ida y vuelta, mucha concentración y que es de los guereros”.



Trabajo defensivo - “Me gustó el equipo en la parte defensiva, hubo sincronización. (Fernando) Uribe y (Cristian) Arango hicieron un esfuerzo mayor y nos ayudaron, así como tuvieron un par de opciones. Me parece que han entendido que el fútbol es un todo y creo que los últimos minutos nos defendimos bien. El América en el segundo tiempo no tuvo una opción clara y eso es señal de que nos defendimos bien”.



Motivación del grupo - “Me ilusiona ver esta camada de jugadores correr, intentando jugar, tener argumentos en la cancha, tener idea de lo que estamos haciendo. Hay movimientos que los entienden ya, saben porqué los hacen, hay inicio de juego, presión alta. Saben a qué entran a la cancha. En esto uno no puede escoger rival, todos son buenos, miraremos lo que pase entre Santa Fe y Junior”.



Planificación del partido - “Me imaginaba un partido difícil. Vas ganando, pero un error que cometas te lo cobran. No entramos a la cancha pensando en que íbamos ganando, buscamos el partido. Me imaginé la forma en que acabamos el partido: defendiendo con el 4-1-1, por momentos con el cinco atrás con el ingreso de (Breiner) Paz. Todo lo hicimos en la semana, esto no es improvisación porque es algo que venimos haciendo. Todo eso me alegra”.