América ratificó contra Millonarios su falta de potencia ofensiva

La afición roja tenía la leve esperanza de que América de Cali iba a revertir el 1-2 conseguido por Millonarios en el partido de ida de los cuartos de la final de la Liga BetPlay I-2021, había solo un gol de diferencia para emparejar la serie, pero eso es precisamente lo que no tuvo este semestre el cuadro rojo.



Pese a que ilusionó con un buen comienzo, metido en el área de Cristian Vargas, el campeón colombiano ratificó los inconvenientes que le acompañaron en la Liga y terminó sucumbiendo ante un rival que sin esforzarse demasiado selló su clasificación a la semifinal del certamen.



Jersson González fue el encargado de dirigir el plantel profesional tras la salida de Juan Cruz Real, pero sobre la marca era difícil que pudiera hacer algo distinto para mejorar el funcionamiento de un equipo que entró en un bajón futbolístico y no pudo salir de él.



Para FUTBOLRED así fue la presentación del equipo vallecaucano:



Presión arriba en los primeros minutos. Ese factor que le dio resultado en algunos partidos con Juan Cruz Real volvió a verse ante el elenco albiazul. Los rojos metidos en terreno rival para evitar la salida desde el sector posterior para jugar con los volantes, aunque aflojó al final y permitió que se le acercaran con algún riesgo en balones detenidos.



Desconectó a Millonarios en el primer tiempo. La marca de Pablo Ortiz y Jersson en la pareja de centrales, así como la de Rodrigo Ureña y Rafael Carrascal fue eficiente para quitarle el esférico al cuadro dirigido por Alberto Gamero, pero no fue suficiente para conseguir algo más.



Graterol, otra vez destacado. El guardameta venezolano terminó como el jugador más importante del equipo, al evitar que Millonarios le marcara en tres acciones claras: dos remates de Fernando Uribe y Cristian ‘Chicho’ Arango –mano a mano con el golero– y un tiro libre de Elvis Perlaza.



Le faltó profundizar. Al América no le sirve tener la posesión del balón porque no hace daño arriba, su ataque es demasiado liviano y no tuvo peso específico para superar a la defensa albiazul. Aldaír Rodríguez recibió un centro, pero cabeceó desviado en el cierre del primer periodo.



El peruano volvió a recibir la confianza como único hombre en punta, pero aunque pivotea bien, demostró que no es un goleador.



Falta de concentración en el segundo tiempo. Después del buen trabajo realizo en el periodo inicial, la defensa escarlata se desajustó en el complemento y estuvo cerca de recibir dos goles un remate de Uribe a los 10 minutos del complemento Graterol salvó ante ‘Chicho’ Arango en una salida rápida de Millonarios por derecha.



Sin claridad para generar en mitad de cancha. Sin un jugador de creación, América no pudo organizar las acciones que requería para pensar en que podía revertir el resultado adverso de Cali. Por eso jugó a los empujones y a los errores que pudiera cometer la zaga albiazul, aunque Gamero aprendió bien la lección y esta vez no hubo dudas atrás.



Los experimentados no aparecieron. A falta de 90 minutos para buscar la clasificación a la semifinal había esperanza en que se destaparan jugadores como Duván Vergara y Jeison Lucumí, sumándose a otros que ha demostrado tener condición como Luis Sánchez y Santiago Moreno, pero realmente no fue así y Millonarios no sufrió el partido, mantuvo sus dos bloques y obtuvo el resultado mínimo que necesitaba, un empate, para sellar su clasificación.



Cambios sin ninguna trascendencia. Jersson González trató de cambiar el panorama con las entradas de Daniel Quiñones por Héctor Quiñones, Jeisson Lucumí por Aldaír, Díber Camibindo por Luis Sánchez y Joao Rodríguez por Duván Vergara, pero el equipo mantuvo su incapacidad ofensiva.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces