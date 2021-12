Gamero, desilusionado por errores propios y encendió alarmas por Román

Millonarios casi que resignó sus posibilidades de clasificar a la final de la Liga BetPlay 2021-II este jueves, luego de igualar a uno con Deportes Tolima en El Campín. Con cinco unidades, la misión es complicada.



Al respecto, el entrenador Alberto Gamero lamentó las fallas de su equipo, puntualizó en los puntos que se han escapado en los últimos minutos y generó preocupación con las primeras impresiones de la lesión de Andrés Felipe Román.

La victoria se escapó al final - Cómo vamos a retroceder si las opciones más claras las tuvimos nosotros en el primero y segundo tiempo. Es normal que un equipo se nos venga después de ir perdiendo. Buscaban el empate. No había peligro, no había afugia. La única forma de que nos empataran era como lo hicieron: una pelota quieta, tiro de esquina y equivocación de nosotros. No se veía, el partido estaba controlado con muy buen manejo. El fútbol es ese, hemos perdido ya siete puntos en los últimos 10 minutos y esto nos ha costado. Es virtud del rival porque en la última jugada fueron a cabecear 7-8 jugadores y nos equivocamos, pero al margen de todo Millonarios hizo todo para ganar, mandaba en el campo. Desafortunadamente se nos van dos puntos que nos tenían la ilusión de la clasificación. Ahora es descansar, corregir y buscar la victoria contra Alianza.



Millonarios se conformó con el 1-0 - No fuimos claros para poder aumentar el marcador, pero lo estábamos buscando. Tanto así que en los últimos minutos sale Ruíz para que entre Valencia porque queríamos buscar otro gol. No se nos dio, La jugada de Bertel que pega en el palo y le queda a Uribe que se va afuera, dos jugadas de Gómez que tiró el centro muy allá... Intentamos. Nunca vi el equipo conformado con el 1-0, buscábamos el otro gol, pero sabíamos que jugábamos con un equipo complicado, especialmente con la pelota quieta. Hay que ser sinceros, nos descuidamos, cometimos errores en marca y nos cobraron.



Lo que viene en el cierre de cuadrangulares - Hay tristeza porque empatamos dos partidos contra un buen equipo, pero en ambos tuvimos que haber ganado por lo que hicimos en la cancha. No lo hicimos, nos costó en los últimos minutos. Nos quedan dos partidos para pelear, no vamos a bajar los brazos, vamos a pelear y ojalá se nos pueda dar. Iremos a buscar un buen resultado en Barranca para después venir a jugar contra América y esperar la posibilidad.



Lesión de Andrés Felipe Román - Me imagino que debe ser un esguince de tobillo. Cuando comenzó a calentar para el segundo tiempo sintió que le dolía, le pusieron una bota y hielo y no soportó el dolor. Cambio. Tenemos estos dos días para saber cómo amanece para saber si puede viajar a Barranca.