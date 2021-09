¡A decidir, Gamero! El ‘lindo problema’ que tiene la defensa de Millos

Después de la jornada de Eliminatorias rumbo a Catar 2022, Millonarios tiene casi lista su nómina para una nueva jornada de la Liga BetPlay 2021-II. Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Andrés Felipe Román se unieron a los entrenamientos, Omar Bertel se recuperó de su lesión y está “casi listo” para jugar.



Así las cosas, Alberto Gamero tiene un “lindo problema” para armar su defensa titular. Linda porque los suplentes meten presión para ganarse un puesto y los titulares no ceden terreno. Es más, se podría decir que por ahora el único que tiene la posición fija es Román.

ZAGA CENTRAL



Mientras Vargas y Llinás estaban con sus selecciones nacionales, Andrés Murillo Segura tuvo que ponerse la casaca albiazul y descrestó a propios y extraños con su sensacional rendimiento. Junto a Fernando Uribe fueron las figuras de la victoria frente a Patriotas. Por otro lado, Breiner Paz definitivamente no pudo dar muestras de querer la titularidad, tanto así que Vega, volante central, fue ubicado como central en su lugar.



Con el costarricense y el bogotano de regreso, Gamero tendrá que tomar una decisión de cara al futuro. Murillo, que tuvo una reciente calificación de 7.9, demostró que está para ser inicialista. Por lo pronto el estratega aseguró que no cambiará su pareja Vargas-Llinás, es claro, pero el ex-Equidad, ante cualquier resbalón, podría tener su cupo.



Por ahora el inconveniente del central vallecaucano es su perfil zurdo, pues cuando Llinás ha faltado, suspensión o lesión, de inmediato el apuntado ha sido Paz, de perfil derecho. La pareja Vargas-Murillo parece no caber en el esquema de Gamero.



LATERAL IZQUIERDO



Con Felipe Román como dueño absoluto de la derecha, la banda izquierda aparece con tres opciones posibles: Elvis Perlaza, Omar Bertel y Felipe Banguero. El primero, reacomodado; los dos siguientes, naturales en la posición.



Según detalló el mismo Gamero, el perfil cambiado de Perlaza ofrece mayor juego interior y salida limpia, mientras que Banguero, y podría meterse a Bertel en el mismo saco, ofrece juego externo, carrilero puro. Claro está que Bertel tiene mayor presencia ofensiva, prueba de ello la campaña anterior cuando fue líder de asistencias.



En este sentido, la buena noticia para el DT es que los tres han cumplido. Banguero lo hizo bien en los dos últimos partidos cuando parecía no tener cabida en el equipo, Perlaza por esa banda rinde aún más y Bertel es un diamante que poco a poco se va puliendo.



En dicho sentido, no hay un claro favorito...