Gamero ya sabe por dónde hacer daño: así analizó al golpeado América

El técnico de Millonarios, Alberto Gamero, habló este jueves en rueda de prensa sobre lo que será el primer choque de los cuartos de final frente al América de Cali.



El estratega azul quiere revancha, pues en la fecha 16 les remontaron al final del partido con dos goles en cinco minutos, que cambiaron la historia. Observó con lupa el compromiso de Copa Libertadores frente a Cerro Porteño, en el que los dirigidos por Juan Cruz Real cayeron 0-2 y tiene un análisis.

"Antes de jugar un partido no hay que pensar en la ventaja. América jugó un partido e hizo un esfuerzo y eso le suma minutos a ellos. Nosotros hemos entrenado en la semana, con énfasis a lo que podemos hacer el día sábado. Ojalá podamos tener ese arresto físico que les puede hacer falta, pero hay que complementarlo con un buen partido. Va a ser primordial para nosotros", destacó.



Gamero analizó tanto el partido que perdieron en Cali (2-1) como la derrota de los rojos por el torneo continental. "Estamos mirando en partido que hicimos allá y luego el de Libertadores. Es un equipo que no ha cambiado casi nada. La única diferencia es que a nosotros no nos va a salir sin un '9'. Hicieron mucho énfasis en posición de balón, pero por la falta de '9' no fueron contundentes. Tuvieron un desgaste y vienen con un marcador en contra, pero nosotros no sabemos si eso le bajará el autoestima o se lo va a subir. Estamos convencidos que debemos plantear un buen partido allá y buscar la clasificación".



América tendrá dos bajas sensibles en sector defensivo. Kevin Andrade no estará en ninguno de los dos juegos frente a Millonarios, pues recibió dos fechas de sanción por una expulsión en la jornada 19. Tampoco estará Marlon Torres, quien salió lesionado del partido frente a Cerro Porteño. Se trataría de un tema muscular, que no le permitiría recuperarse para el sábado. Esperan tenerlo para el compromiso de vuelta en Bogotá.



El técnico samario dijo que buscarán los espacios que deje América, más teniendo en cuenta esas posibles bajas en defensa, pero también se concentrarán en lo propio. No quieren cometer los mismos errores que le costaron un partido que parecía a su favor. "Visualizamos el partido y hay que corregir en la parte defensiva, por esos dos goles que nos hicieron, hay que tener más concentración".