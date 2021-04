América de Cali y Juan Carlos Osorio: ¿será posible? Toda la verdad

Juan Carlos Osorio está a la espera de una oferta atractiva para volver a dirigir. América de Cali vuelve a las discusiones sobre el entrenador Juan Cruz Real, justo ahora que perdió contra Cerro Porteño (0-2) en su estreno en Copa Libertadores. Parecen historias distintas pero, ¿podrían cruzarse?

A la nueva ola de rumores se refirió Tulio Gómez, quien respondió con total claridad al rumor que circula por las redes sociales.



"Cada que América pierde, comienzan a sonar nombres. Osorio es amigo mío, pero no es cierto que lo estemos buscando. Además, debe ser un técnico de un millón de dólares por temporada, algo inalcanzable para el equipo", le dijo al diario El País de Cali.



La última derrota, si bien no es ideal y tiene que llamar a la reflexión, fue clara y sin discusión: "nadie podrá discutir que Cerro Porteño ganó el partido con inteligencia, orden táctico y contundencia, sin hacer alarde de la posesión del balón, pero América dio demasiadas ventajas y estuvo mal dirigido por Juan Cruz, que no interpretó el juego que le propuso el rival", añadió el dueño del club.



Ojo que un cuestionamiento público en esos términos, "mal dirigido" y "no supo interpretar", tampoco es precisamente un espaldarazo al argentino. Pero las realidades económicas hacen poco viables nombres como el de Osorio o el de Leonel Álvarez, otro de los nombres que han circulado.