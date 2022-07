Millonarios, con lo mínimo, sacó los tres puntos contra Envigado

Horario complejo para muchos en el fútbol. Viernes y en la noche era la cita para los aficionados de Millonarios. Pese a esto, llegaron y presenciaron el triunfo de los de Gamero, por la mínima diferencia, contra Envigado. Pese a no sufrir el duelo, los azules se vieron enredados en ciertos pasajes del juego, al no poder concretar más opciones.

La propuesta azul no cambió, posesión del balón y empezar a generar los espacios en campo rival. Por su parte, Envigado fue práctico, bloque bajo para poder contener y tapar la salida de los laterales azules, sin llegar a estar a la altura de su portero.



Los azules buscaron ser incisivos con la zona derecha, aprovechando las virtudes de Gómez y que jugadores como Silva y Alba lograran abrir el espacio, sin mucha precisión en esa zona.



Gamero recurrió a una de sus tácticas, que son comunes en partidos donde las cosas parecen complicarse. Cambió de bandas a Gómez y Ruiz, el primero, llegó al sector izquierdo, para encarar por dentro. Al minuto 26’ una acción individual del canterano, por este sector, logró eludir a Londoño, en velocidad, internándose al área, enganche y habilitación a Silva, que abrió el marcador para los locales.



Pese a la floja respuesta de Envigado, los azules recularon y trataron de sostener la esférica. Al minuto 35’ las combinaciones por el sector izquierdo, empezaron a dar sus frutos, con Luis Carlos Ruiz coló el pivot, siendo efectivo para darle circulación al juego. En una de esas jugadas, Pereira entró al área, cayó en ella y el central no dudó en sancionar penalti. Sin embargo, el llamado del VOR le hizo cambiar de opinión, al decretar que no hubo infracción.



El inicio del segundo tiempo estuvo marcado por la posesión de Envigado, presionando al rival y adelantando las líneas. Al minuto 50’ una salida de Vargas, desde propio campo, terminó en un pase largo para Gómez, el cual fue interceptado por Báez, que por poco la envía a su arco.



Seguida de esta acción, Larry Vásquez avanzó y tuvo un mano a mano claro con el portero, pero al momento de definir, hizo el pase a un lado, pensando que llegaba Ruiz, quien se encontraba unos metros atrasado.



La constante para los azules empezó a ser la posesión, en búsqueda del otro gol. Acción en recuperación de Alba al minuto 57’, para juntarse con Silva, quien habilitó a Ruiz, devolvió la pared con el capitán azul, este, dejó la esférica para Luis Carlos Ruiz, que definió y estrelló la pelota en el travesaño.



Lo mejor de Millonarios empezó a mostrarse en el segundo tiempo. Silva, fundamental recuperando y generando, dejó a Alba en posición de pase, centro al área que Pereira bajó como pivot para Ruiz, rematando por encima del arco al minuto 64.



Momento de la sacudida de Envigado, donde empezó a aprovechar las fallas de Millonarios en salida, al perder la esférica. Dos remates pasaron cerca del arco de Montero, quien les hizo la referencia respectiva.



El remate del partido se volvió un dolor de cabeza para los embajadores, no solo contra Envigado, caso similar contra Pasto y Bucaramanga. Los naranjas buscaron apretar e ir al frente, tomando el más mínimo error como oportunidad.



El ingreso de Daniel Cataño, sobre el final del partido, fue fundamental para buscar mantener la esférica e incluso, ser una opción de ataque, tratando de adelantar las líneas con la jugada individual. El recién llegado, al minuto 90’ trató de marcar un tanto desde el tiro de esquina, la pelota se fue apenas desviada por encima del travesaño.



Los azules llegaron a ocho unidades, estarán enfrentando a mitad de la próxima semana a Fortaleza, por Copa Colombia.