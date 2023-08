Millonarios ganó el clásico contra Nacional: perdonó goleada

Millonarios y Nacional volvieron a cruzarse en Liga, con todo el picante que dejó la final del semestre pasado. Nuevo campeonato y los embajadores volvieron a mostrar ese juego ofensivo, con dominio de pelota y directo.



Un gol tempranero de Cataño bastó, pero quedó corto ante las chances creadas por el cuadro capitalino.



Millonarios saltó a la cancha con la ausencia de Juan Pablo Vargas, pues lo aguantaron hasta el final, pero no se recuperó de sus molestias. En su lugar, llegó Jorge Arias como titular a la cancha de El Campín.



Por su parte, Nacional marcó en cancha el 4-3-3, con los laterales jugados al ataque. En esas acciones, busco generar superioridad numérica, pero los embajadores lograron contener esos avances.



El regreso de Andrés Felipe Román a Bogotá, con la afición local, no pasó inadvertido, con los aficionados recordándole su pasado en Millonarios. Precisamente, en una incursión del lateral quedó mal parado Nacional. Balón al fondo y Ruiz centró, para que Cataño cabeceara y anotara el primero del juego al minuto seis.

Cuando Nacional buscó manejar la pelota, siempre se fijó en la salida de sus laterales, buscando diagonales para romper la zona defensiva azul. Sin embargo, los verdolagas solo lograron llegar con remates de media distancia, provocados por Deossa y Moreno, que contuvo Montero.



Al minuto 27, Bertel volvió a atacar la zona de Román, ganando el espacio. Centro al borde del área, rastrero, para que Silva rematara, el balón se fue muy cerca del pórtico de Mier.



Los embajadores volvieron a atacar, con un remate de media distancia de Leonardo Castro, que controló Mier y atajó la esférica.



El final del primer tiempo tuvo su condimento adicional, pues en un tiro de esquina Felipe Aguirre, le pegó a Larry Vásquez. El VAR llamó a Bismarck y luego se la revisión, mostró la expulsión al defensor de Nacional.



Amaral recompuso la nómina. Sacó a Deossa y envió a la cancha a Castro, para jugar como central. El desarrollo del juego se vio claro, Nacional no pudo generar mucho juego, apelando a la velocidad de sus laterales, pero cayendo en varios errores.



Millonarios aprovechó eso y generó tres chances claras de gol. La primera de ellas, induciendo al error a Zapata, pelota de Cataño, Silva la dejó pasar y Valencia la tuvo frente a Mier, quien le ganó el mano a mano con los pies.



La segunda fue nuevamente de Jáder. Pelota al segundo poste y no definió correctamente. Nuevamente el 16, luego de una acción entre Ruiz y Castro, le quedó el balón, remató y Ángulo la sacó en la línea.



Millonarios volvió a tener el gol en dos acciones. Cataño anotaba tras pase de Bertel, que fue anulado por fuera de lugar y Castro, al mejor estilo de definición, bañara a Mier, acción que no se convalidó por posición adelantada.



Nacional se la jugó al ataque y volvió a dejar espacios. Sander Navarro quedó al minuto 77 con el campo delante, el juvenil definió cruzado al arco de Mier y se perdió una clara de gol para los azules.



Al minuto 80 nuevamente Castro tuvo el tanto, con habilitación de Bertel y no logró concretarla. Amaral envió todo su ataque al campo, metiendo a Ángel y Ocampo.



Nacional se la jugó al ataque y con Palacios volvió a generar una chance, pero Montero contuvo sin problemas al minuto 91.