Andrés Román volvió a Bogotá: hostil recibimiento en El Campín

El clásico entre Millonarios y Nacional trajo un sinfín de condimentos, no solo por lo que ocurrió el semestre pasado, durante la final que dejó al cuadro embajador como campeón de Colombia. El regreso de dos exjugadores que tuvieron su paso por Millonarios, incluso, siendo campeones.



Andrés Felipe Román y Jhon Duque. Ambos jugadores llegaron con sentimientos cruzados, por lo que consiguieron en el elenco azul. Desde el calentamiento, el recibimiento no fue el más cálido, especialmente para el lateral derecho.



El pitazo inicial no solo marcó lo que buscaba en la cancha cada equipo, sino la respuesta hostil de la afición al jugador de Nacional.



En cada momento que Román tocó la esférica, la silbatina se apoderó del escenario, en medio de los gritos y cánticos. No pasó inadvertido, pese a estar enfocado en el juego, se vio superado en varios momentos del juego.



Ya en lo deportivo, no tuvo su mejor primer tiempo, el gol de Millonarios llegó por esa zona. Del amor al odio hay un solo paso, una sola decisión, toda acción trae una reacción. El fútbol, lleno de su folclore, da cabida a todo ello, dentro del respeto.