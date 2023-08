Cali saldrá a recuperarse en Liga contra el temido Bucaramanga

Deportivo Cali viene de empatar conta Millonarios en la pasada jornada de Liga BetPlay 2023-II y el cuadro azucarero buscará recomponer su camino frente al Atlético Bucaramanga, uno de los equipos que han sido protagonistas en este inicio de torneo.

Pese a que Bucaramanga tuvo un comienzo de Liga importante, en los últimos cinco partidos no han estado finos con los resultados y acumulan cinco juegos conocer la victoria, por lo que no dejarán nada al azar contra Deportivo Cali.



Por el lado de los dirigidos por Jaime de la Pava, esperan retomar también a la victoria, pues el tema del descenso los mantienen al margen y no da espera esta tabla. La racha de los verdiblancos contando tanto Liga como Copa ha sido de cinco juegos sin obtener tres puntos y deben sumar sí o sí.



La tarea para de la Pava no será sencilla, pues deberá afrontar este choque contra el leopardo de visitante sin su jugador estrella, Teófilo Gutiérrez, quien es la baja más sensible que tienen para este duelo, tras ser expulsado en el pasado juego contra Millonarios en Palmaseca. Así que en el ataque pueden tener una falencia.



Bucaramanga vs Cali

Día: lunes 28 de agosto

Hora: 8:30 p.m.

Árbitro: Jhon Hinestroza

TV: Win Sports+



Alineación probable Bucaramanga:

James Aguirre; Juan Marcelín, Jefferson Mena, Francisco Rodríguez, Santiago Jiménez; Víctor Mejía, Diego Chávez, Javier Reina, Dairon Valencia, Misael Martínez, Jhon Córdoba



Alineación probable Cali:

Johan Wallens ; Juan Franco, Luis Haquín, Germán Mera, Onel Acosta; Kevin Salazar, Edgard Camargo, Jhon Vásquez, Andrés Arroyo, Neider Ospina Luis Sandoval