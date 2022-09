Sánchez: ‘lastimosamente no se están dando las cosas como queremos’

En la noche del domingo, Deportivo Cali dejó ir otro triunfo en el presente semestre de la Liga BetPlay Dimayor, empatando a un gol contra el Atlético Bucaramanga en Palmaseca. Tras el duelo, el arquero verdiblanco Miguel Sánchez, salió como una de las figuras y habló de ese momento que vivió.

“En lo personal feliz, porque es primera vez que salgo figura, seguiré trabajando con la misma humildad y ganas para continuar demostrando un gran nivel con el Deportivo Cali”.



Detalló cómo lo sintió desde los emocional: “la verdad fue un partido muy emocionante, el gol de nosotros gracias a Dios llegó muy rápido, por fortuna de ellos logran también empatarnos muy rápido. Fue un juego muy disputado, pienso que tuvimos la pelota, se vio el trabajo reflejado en la semana, pero un sin sabor porque nos vamos con un empate, queríamos la victoria”.



Contó cuál fue el balón fue la más difícil, si el penal o la que sacó en la línea: “fueron dos pelotas jodidas, me quedo con la de Dayro porque a pesar de que me la había picado, salgo, no me di por vencido, seguí el recorrido de la pelota y por fortuna logro sacarla, donde después pega en el palo. Pero sigue el sin sabor, porque merecíamos la victoria, seguiremos trabajando para lo que se vienen”.



Les agradeció a los aficionados por el apoyo y pidió que sigan creyendo en ellos: “al hincha quiero decirle que nos sigan apoyando, que somos un equipo que estamos comprometidos, lastimosamente no se nos están dando las cosas como queremos, pero hemos venido trabajando bien con la misma humildad, los trabajos que nos pone el profe y poco a poco se va a ir reflejado en la cancha. Que sigan creyendo en nosotros, que no les vamos a fallar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15