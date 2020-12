¿Luz de esperanza? Presidente de Junior habla de la situación de Borja

Este jueves 17 de diciembre, Miguel Ángel Borja le dio una triste noticia a los aficionados junioristas, luego de anunciar su salida del club, debido al alto costo de sus derechos deportivos.



Borja, quien se va con un registro de 14 goles en el campeonato, explicó que el cuadro tiburón no pudo acordar su compra con Palmeiras, y por ende, deberá desvincularse de la institución barranquillera.

Tras la publicación de delantero de 27 años, los hinchas del conjunto rojiblanco manifestaron su descontento con la decisión, por lo que en redes sociales se volvió tendencia el numeral #BorjaNoSeVa.



Ante la noticia, Antonio Char, presidente de Junior, habló con la 'Emisora Atlántico' y se refirió a la salida de Miguel Ángel Borja, explicando que las posibilidades para que delantero continúe en el plantel son pocas, sin embargo, hay una pequeña 'luz de esperanza', siempre y cuando Palmeiras cambiara las condiciones para entablar una nueva negociación.



“Definitivamente no. La situación parte de unas condiciones que se pactaron a comienzo del año, que en este momento no concuerdan con la situación que se vive y no hace posible para nosotros hacer uso de la opción por él”, dijo.



“Lo que tendría que ocurrir es que el club dueño de sus derechos cambiara las condiciones que se puso a comienzo de año. En ese sentido es posible que se revisara, pero ellos han sido claros en que eso no lo van a cambiar”.



“Muy costoso para el fútbol colombiano y más en estos momentos. El 50% de él esta por 4.5 millones de dólares”, concluyó.