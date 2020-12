Otro golpe para Junior: Miguel Ángel Borja se despidió del club

Como si la eliminación de la Copa Suramericana y de la Liga fuera poco, Junior de Barranquilla sufrió otro duro golpe en el cierre del 2020. Su goleador, Miguel Ángel Borja, se despidió este jueves 17 de diciembre a través de sus redes sociales, luego de que la institución rojiblanca no lograra comprar sus derechos deportivos, y por ende, deberá regresar al Palmeiras.

Borja, de 27 años, se va de la institución como el goleador de la Liga BetPlay con 14 goles, y como una de las figuras del cuadro tiburón en la Suramericana, campeonato en el que anotó cuatro tantos.



"Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no esta en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada Juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón"



"Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será. ¡Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto!", escribió el futbolista.



Así las cosas, Borja deberá regresar a Palmeiras, club dueño de sus derechos, para definir su futuro profesional.