Miguel Borja y la oferta de River: ¿cuándo? ¿cómo? ¿de qué depende?

¿Miguel Ángel Borja irá a River Plate? La repuesta cambió de manera radical de una semana a la otra. De hecho, del 26 al 27 de mayo fue un antes y un después.

El Atlético Junior fue eliminado de la Copa Sudamericana tras la penosa goleada 0-4 contra Unión de Santa Fe, y ese era su plan A, su prioridad, la razón que explica la millonaria inversión en la nómina más costosa del país. ¿Ahora?



Puede cambiar todo. Cuando le plantearon la idea, no lo dudó: "se han portado muy bien, lo tratan como un hijo, cobra al día. Aún tiene que ganar títulos con el Junior", dijo una fuente a FUTBOLRED. De hecho, a Junior tampoco se le ocurriría desprenderse de su máxima estrella: "Junior pagó mucho dinero por él y no le interesa venderlo. No le falta dinero. Gana más con Miguel competiendo en Colombia y Sudamericana".



Pero Copa Sudamericana ya no hay y la Liga, con el empate y la derrota contra Bucaramanga en los cuadrangulares, se empieza a alejar, con lo cual el riesgo de terminar el primer semestre con las manos vacías es inminente. En ese panorama, la carga nominal no se justifica.



Y aún así, desde el entorno del jugador insisten en que la supuesta reunión en París entre los representantes del jugador y los directivos de River Plate, su principal pretendiente, son especulaciones. Aseguran que no hubo reunión con Gallardo, quien fue a ver tenis a París y que la idea era la final de la Champions League y no una futura negociación. Pero lo cierto es que estaban todos en la Ciudad Luz y eso dispara, necesariamente, esa ola de rumores.



¿De qué depende que Borja vaya a Argentina? De dos situaciones que aún no tienen solución: que Borja pueda ganar un título para retribuir todos los esfuerzos de su Junior querido y que River apueste por un salario altísimo, que no es usual en el mercado de ese país pero que el jugador no está dispuesto a resignar, simplemente porque si lo pagan en Barranquilla lo tendrían que pagar en Buenos Aires.



El camino apenas empieza y está todo muy abierto. No es tan sencillo decirle No a River, pero tampoco es tan fácil asumir un gasto en un estelar que lleva tiempo sin darle lustro a su palmarés. El final de la temporada ofrecerá todas las respuestas.