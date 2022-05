¿Por qué Miguel Borja se da lujo de rechazar a River y elige a Junior?

El rumor corrió sin filtros: River Plate busca a un colombiano como reemplazo de su goleador, Julián Álvarez, y se ha fijado en un colombiano.

Después de la huella que dejó Rafael Santos Borré, de la presencia de Juan Fernando Quintero, de los destellos de Jorge Carrascal, no es de extrañar que Marcelo Gallardo mirara hacia Colombia.



Pero el tema es que, aún tratándose de River, de un club que para muchos es un sueño, lo que hace que exista una historia es que haya dos: uno que propone, que quiere tenerlo, y otro que escucha y que puede decir Sí o puede dejar pasar la opción. Este último fue el caso de Borja.



Pero ¿cómo es que a sus 29 años viene uno de los grandes del continente y él se da el lujo de decir que no? Es cuestión de dinero, es cierto, pero también de agradecimiento, de sentimientos, de confianza, de confort.



Fuentes consultadas por FUTBOLRED indicaron que cuando hubo contacto desde Argentina, las cuentas simplemente no dieron: "Junior pagó mucho dinero por él (alrededor de 3 millones de dólares) y no le interesa venderlo. No le falta dinero", dijo un allegado a las negociaciones.



Y el otros tema es que hay un tercero en discordia: Palmeiras de Brasil, que conserva un 50 por ciento de los derechos económicos del jugador. Considerando que la oferta de River no llegaría en ningún caso a los 10 millones de dólares, el ingreso final no le dejaría a Junior ni 2 millones de euros libres, lo que en términos precisos no le daría para contratar a un goleador con las garantías que ofrece Borja. Eso significa que para el club, el negocio no sería atractivo: "Gana más con Miguel competiendo en Colombia y Suramericana".



Eso por no mencionar que Borja conservó en su salida de Brasil el mismo ingreso salarial y en Argentina no solo no mantendría esa condición sino que, a juzgar por lo que conocen sus allegados, los cobros con los clubes argentinos no son tan sencillos.



"Futbolísticamente bien, pero no solo depende de Miguel. Hay que respetar a Junior que invirtió y creyó en él. Se han portado muy bien, lo tratan como un hijo, cobra al día. Aún tiene que ganar títulos con el Junior", explicó la fuente sobre la motivación del jugador, quien por primera vez en años tiene cerca a su familia, sus amigos, juega en el club de sus amores... demasiada comodidad para rechazarla.



¿Pero a los 29 años es normal que se rechace una oferta de un club con tanto prestigio por quedarse en Colombia? "Ya vino Boca y aquí se quedo", respondió la fuente. Conclusión, : te lo agradezco pero no. Apuestas que marcan carreras.