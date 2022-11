Medellín y Águilas, opacados por fuerte lluvia que inundó el Atanasio

Independiente Medellín y Águilas Doradas arribaron al estadio Atanasio Girardot con la ilusión de ganar en el cuadrangular B para buscar acercarse a la gran final de Liga BetPlay 2022-2.



Sin embargo, Águilas Doradas fue quien pegó primero con un gol de Marco Pérez de penalti sobre el minuto 26, pero tiempo después, el juez central Vergara decidió suspender el juego por una torrencial lluvia en Medellín.

Según información oficial por parte del cuerpo arbitral, decidieron aplazar el juego por 10 minutos para ver si la intensidad bajaba, pero por el tema de conciertos y cancha inundada, la decisión se alargó tras ver la imposibilidad de jugar a un ritmo estable.





En caso de disminuir la lluvia, los árbitros evaluarán el estado del terreno de juego y se decidirá si se continúa con el partido o definitivamente se suspende.



Tras la revisión del árbitro Vergara, los jueces determinaron que todavía no está en optimas condiciones la cancha del Atanasio Girardot y sobre las 10 de la noche volverán a revisar el estado del campo.



Los jueces volvieron sobre las 10:05 de la noche a inspeccionar el campo de juego, mientras el técnico David González y Leonel Álvarez entraron en la cancha para tantear cómo están las condiciones.



La postura inicial del DIM es no continuar el juego y reanudarlo en horas de la mañana, mientras que Águilas está dispuesto a jugar de inmediato, pero el árbitro aún no toman decisiones.



La decisión final del cuerpo arbitral y Dimayor es volver a jugar, en un partido que se espera que se reanude sobre las 10:30 p.m.



Finalmente, los dos equipos ingresaron a la cancha del Atanasio Girardot para terminar el partido, después de durar más de hora y media sin actividad debido a la fuerte lluvia que interrumpió el juego antes de finalizar el primer tiempo.

⛈️ Partido detenido sobre minuto 35 del primer tiempo. Llueve de forma impresionante en el Atanasio Girardot. Gana @AguilasDoradas 1-0 ante Medellín parcialmente. Pena máxima correctamente sancionada por Éder Vergara #LigaBetplay pic.twitter.com/3A98L5mhNo — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) November 23, 2022

Minuto 35 y el árbitro Éder Vergara decidió detener el partido debido a la fuerte lluvia que cae sobre el estadio Atanasio Girardot. pic.twitter.com/uSSuL8g9D8 — ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🎱🇨🇴⚽️🇦🇷 (@juanchoserran8) November 23, 2022