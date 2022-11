Orlando Berrío se juega un partido aparte contra Medellín

Águilas Doradas se jugará uno de los partidos más importantes de su historia, este martes a las 8:35 de la noche en el estadio Atanasio Girardot contra Independiente Medellín. Orlando Berrío es uno de los hombres más experimentados en el equipo dorado, este semestre volvió a Colombia y quiere disputar una nueva final en la Liga BetPlay II-2022.



“Es un partido importante como los que afrontamos, tenemos la mentalidad que esta es una final. Sabemos y analizamos a qué juega Medellín, descifrar su idea de juego, nosotros tenemos que potencial nuestras fortalezas”, remarcó.



Además, el atacante indicó que “a los jóvenes les digo que sigan con esa hambre, esas ganas de gloria, de títulos. Sin duda alguna, eso es lo que nos va a conseguir cosas importantes. Con los pies en la tierra, esto es paso a paso, aún no hemos ganado nada y vamos por un buen camino”.



Finalmente, dejó sus sensaciones y agradeció la confianza que les dio los directivos para jugar con los de Rionegro. “Si hay algo que me caracteriza en mi vida, es que aspiro a cosas muy grandes, siempre con la mentalidad ganadora a donde he ido. He ganado muchos títulos, cuando llegué a Águilas me propuse una meta, la estoy consiguiendo, seguimos por más objetivos. Agradecerle a la familia Salazar por abrirme las puertas de este club y a cada uno de mis compañeros, porque eso me ha servido para retomar mi nivel futbolístico”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8